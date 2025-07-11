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Лига Европы
11 июля 2025, 09:29 | Обновлено 11 июля 2025, 09:51
635
0

«Потеть Шахтеру придется позже». Матвеев – о старте команды в ЛЕ

Экс-нападающий донецкой команды Олег Матвеев считает, что «горнякам» пора готовиться к «Бешикташу»

11 июля 2025, 09:29 | Обновлено 11 июля 2025, 09:51
635
0
«Потеть Шахтеру придется позже». Матвеев – о старте команды в ЛЕ
ФК Шахтер

Вчера, 10 июля, «Шахтер» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы камня на камне не оставил от финского «Ильвеса», переиграв соперника со счетом 6:0.

Итог этого противостояния ексклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший нападающий «горняков» Олег Матвеев.

– Олег Юрьевич, каким будет ваш вывод по прошедшей игре?
– На фоне «Ильвеса» было видно, что Арда Туран на сборах много внимания уделил физическому состоянию своей команды. Как для первой официальной игры сезона футболисты «Шахтера» хорошо двигались. При потере мяча донетчане сразу вступали в отбор, а это говорит о том, что они действовали с запасом. И мяч неплохо передвигался при атаках нашей команды.

– В любом случае дебют турецкому тренеру в «Шахтере» удался?
– Конечно. Важно было просто победить. А с таким счетом, так вообще. Это полезно в психологическом плане.

– Действительно, показалось, что «Шахтер» играл не на максимуме.
– Когда «горняки» забили второй мяч, было заметно, что игроки почувствовали, что уровень соперника оставляет желать лучшего. Но что еще понравилось в игре украинской команды, так то, что уже при комфортном преимуществе футболисты «Шахтера» старались не сбавлять обороты.

– В таких поединках, где владение мячом достигает 70%, тяжело оценивать игру в обороне?
– Да. За весь иматч у финнов, если не ошибаюсь, был только один хороший момент, чтобы забить мяч. Оборона «Шахтера» постоянно играла на атаку.

– Лучший игрок матча очевиден?
– Думаю, да. Каким бы ни был соперник в Лиге Европы, но заработать пять очков (2+3) по системе «гол+пас» для Алиссона дорогого стоит. Можно не говорить лишний раз о технике и быстроте бразильских исполнителей. Тем не менее, видно, что еще не все готовы на 100%. Это была не лучшая игра Георгия Судакова, который был не таким активным, как обычно. Спишем это все на первую игру сезона (улыбается). Трудно оценить было и дебют Олега Очеретько после возвращения из аренды в «Карпатах». Важно, что команда добилась комфортного для себя результата.

– По большому счету, уже можно готовиться к «Бешикташу»?
– Однозначно. «Шахтеру» досталась слабая команда, по крайней мере, так показал первый их очный поединок. В Тампере игра будет носить символический характер. Хотя и там, я думаю, «горняки» будут владеть преимуществом. А вот в следующем раунде Лиги Европы в противостоянии с «Бешикташем» нашей команде нужно будет попотеть, чтобы пройти в следующий раунд соревнований.

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Шахтер Донецк Лига Европы Арда Туран Ильвес Тампере еврокубки по футболу Бешикташ Алиссон Сантана Георгий Судаков Олег Очеретько статьи эксклюзив Сергей Демьянчук Олег Матвеев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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