Известный тренер запретил клубу делать трансфер звезды сборной Украины

Руководство испанской «Жироны» рассматривает выходной трансфер звезды сборной Украины Виктора Цыганкова.

Однако, по информации испанских СМИ, это не понравилось наставнику клуба Мичелу Санчесу. Мичел попросил руководство «Жироны» исключить продажу украинца этим летом, ведь считает Цыганкова ключевой фигурой в клубе.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».