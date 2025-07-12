Клуб АПЛ после дорогого трансфера нацелился на покупку Цыганкова

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации источника, украинцем заинтересовался участник еврокубков из АПЛ «Ноттингем Форест». «Лесорубы» планируют подписать украинца уже в ближайшие дни, Виктор должен стать прямой заменой Антони Эланге, который за 55 миллионов британских фунтов перешел в «Ньюкасл».

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».