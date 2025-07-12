Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ после дорогого трансфера нацелился на покупку Цыганкова
Англия
12 июля 2025, 04:02 |
99
0

Клуб АПЛ после дорогого трансфера нацелился на покупку Цыганкова

«Ноттингем Форест» рассматривает трансфер украинца

12 июля 2025, 04:02 |
99
0
Клуб АПЛ после дорогого трансфера нацелился на покупку Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации источника, украинцем заинтересовался участник еврокубков из АПЛ «Ноттингем Форест». «Лесорубы» планируют подписать украинца уже в ближайшие дни, Виктор должен стать прямой заменой Антони Эланге, который за 55 миллионов британских фунтов перешел в «Ньюкасл».

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».

По теме:
Полузащитник Шахтера близок к переходу в словацкий клуб Любоша Михела
Источник: Верес не договорился с румынским хавбеком об условиях контракта
После просмотра Рух решил не подписывать панамского центрбека ростом 196 см
Ноттингем Форест Антони Эланга трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Виталий Цыганков Жирона
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба
Футбол | 12 июля 2025, 03:26 0
Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба
Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба

Рауль Асенсио останется в клубе

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11 июля 2025, 23:31 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Бокс | 11.07.2025, 08:32
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Теннис | 11.07.2025, 20:53
Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Футбол | 11.07.2025, 05:37
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
10.07.2025, 06:23 11
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»
Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»
10.07.2025, 00:38 1
Бокс
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
10.07.2025, 11:32
Футбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем