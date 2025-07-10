В 2015-м Ильвес уволил тренера: тот комментировал АПЛ, пропустив свой матч

Первым соперником бронзового призера УПЛ «Шахтера» в еврокубковой кампании в рамках нового сезона станет финский клуб «Ильвес». Он был основан 94 года назад и имеет достаточно славные традиции в тамошнем футболе, являясь, по оценкам экспертов, в частности, самым крупным клубом Финляндии по количеству игроков, выступающих за «рысей». В структуре «Ильвеса» футболом активно занимаются от 4 до 5 тысяч мужчин, женщин и детей различных возрастов – от 3 до 70 лет. Также «рыси» предоставляют возможность заниматься футболом людям с ограниченными физическими возможностями.

Через детские школы «Ильвеса» проходит немало игроков, которые впоследствии представляют Финляндию на уровне юношеских, молодежной и национальной сборных. Однако громких достижений в истории «рысей» не так и много. По сути, речь можно вести лишь об одном единственном чемпионстве в рамках финской Вейккауслиги – элитарного дивизиона тамошнего футбола, который покорялся «Ильвесу» в уже относительно далеком 1983 году. Также «рыси» являются четырехкратными обладателями Кубка Финляндии, который выигрывали в 1979, 1990, 2019 и 2023 годах.

В остальном же «Ильвес» – это команда, которую клубы уровня «Шахтера» должны проходить, как принято говорить в подобных случаях, «с завязанными глазами». Более того, в истории этого клуба и команды еще совсем недавно случались такие занимательные ситуации, после которых сложно даже поверить, что мы говорим о профессиональном футбольном клубе…

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В самом начале 2015 года новым главным тренером «Ильвеса» был представлен этнический англичанин Кит Армстронг, который карьеру футболиста начинал на родине, однако впоследствии надолго осел в Финляндии, где выступал с 1979 по 1992 годы и там же повесил бутсы на гвоздь.

В 1993-м Армстронг начал тренерскую карьеру, и впоследствии пять раз выигрывал чемпионат Финляндии (трижды с «Хакой» и два раза с ХИКом), трижды выигрывал национальный Кубок (один раз с «Хакой» и дважды с ХИКом), а еще три раза признавался тренером года в Финляндии. Летом 2023 года Кита Армстронга включили в Зал славы финского футбола, но за восемь лет до этого со специалистом приключилась на первый взгляд весьма забавная ситуация, которая, впрочем, потрепала нервов как руководству «Ильвеса», так и самому Армстронгу.

По итогам сезона-2014 «Ильвес» финишировал третьим во втором по силе дивизионе чемпионата Финляндии, не заслужив по спортивному принципу права повыситься в классе до элитарной лиги. Однако «рысям» повезло: финансовые проблемы в том году буквально доконали достаточно известный и за пределами Финляндии футбольный клуб «МюПа-47», по причине чего тот был вынужден прекратить существование, а «Ильвес» решением организаторов повысили до Вейккауслиги, чтобы компенсировать непредвиденную потерю среди участников.

Естественно, ключевой задачей для неожиданного новичка элиты «Ильвеса» на сезон-2015 являлось сохранение прописки. Для этого «рыси» и зазвали к себе уже очень титулованного по местным меркам Кита Армстронга, который после ухода из ХИКа в 2007-м на какое-то время отошел от дел в профессиональном футболе, а вернулся в 2012-м уже не на скамейку, а на пост спортивного директора клуба СИК из города Сейняйоки. Кроме этого, Армстронг параллельно начал сотрудничать с телевизионщиками, перманентно появляясь на «синих экранах» в роли эксперта по английской Премьер-лиге.

Очевидно, возможность снова ощутить запах футбольного газона и адреналин, находясь на «бровке» поля и отвечая за результаты команды, прельстили Армстронга и тот принял предложение «Ильвеса». Справедливости ради, стоит отмечать, что договоренность с боссами «рысей» у англо-финского специалиста появилась еще до того момента, когда стало известно, что «Ильвес» заменит «МюПа-47» в элитарном дивизионе чемпионата Финляндии. В будущем это сыграет ключевую роль в спорах между Армстронгом и «рысями» и приведет к скандальному увольнению специалиста…

Большинство экспертов прочили «Ильвесу» вылет из Вейккауслиги по итогам сезона-2015, но «рысям» с Армстронгом во главе удалось решить ключевую задачу и сохранить место в элитарной лиге на следующий сезон за три тура до финиша. После этого коуч, очевидно, посчитав дело сделанным, допустил осечку – согласился объявиться в студии на телеканале MTV Sport в тот день, когда «Ильвес» проводил очередной матч чемпионата Финляндии против СИКа.

Формально эта игра уже ничего не значила для «Ильвеса», если брать турнирные задачи. В то же время, в АПЛ в тот момент разворачивались весьма интересные события: Брендан Роджерс был уволен с поста главного тренера «Ливерпуля» после вялой ничьей против «Эвертона» (1:1), а «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Арсеналом» (0:3), выглядевшим в тот уик-энд невероятно мощным и качественным.

Боссы «Ильвеса» не оценили поступок Армстронга, выбравшего роль эксперта в студии вместо того, чтобы пребывать на скамейке запасных и руководить «рысями» в поединке чемпионата против СИКа. Уже на следующий день финский клуб выпустил официальное коммюнике, в котором сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с этническим англичанином: «Мы хотим поблагодарить Кита Армстронга за превосходную работу в качестве тренера. Позади великолепный сезон, который дал болельщикам и команде очень многое. Однако в будущем общего пути клубу с тренером уже не найти».

В оставшихся до завершения сезона матчах «Ильвесом» руководил итальянец Марко Баруффато, который был одним из ассистентов Армстронга, а впоследствии покинул клуб, но вернулся туда в начале 2022-го и ныне является главным тренером «Ильвеса» U-19.

Что касается Армстронга, то англичанин не согласился с таким скандальным увольнением, настаивая на том, что предупреждал руководство «Ильвеса» о своем отсутствии на тренерском мостике в матче против СИКа, так как ему нужно было выполнять условия параллельного контракта с MTV Sport. Кит настаивал на том, что когда он подписывал трудовое соглашение с «рысями», то речь шла о возможности совмещения этой работы с деятельностью на телевидении, так как «Ильвес» являлся командой второго дивизиона и боссы клуба на это согласились. Однако после изменения ситуации и непредвиденного повышения «рысей» в Вейккауслигу, контракт так и не был изменен, хотя речь, по мнению Армстронга, шла уже о совсем других нагрузках и необходимости уделять гораздо больше времени непосредственному пребыванию на рабочем месте в «Ильвесе».

По этому поводу в финской прессе даже появились комментарии адвоката Армстронга, заявившего следующее: «Ему [Киту Армстронгу] не была выплачена финансовая компенсация за потерю работы на телевидении. Он принял клуб первого дивизиона, который был неожиданно повышен в классе до элитарного, но его контракт после этого так и не изменился. Кит сожалеет о негативной огласке, которую это привлекло к «Ильвесу», лиге и финскому футболу».

Первоначально Армстронг даже угрожал боссам «Ильвеса» судебными разбирательствами, если его не восстановят в должности, однако со временем градус скандальности в прессе вокруг этой ситуации начал стремительно снижаться, пока о ней и вовсе перестали упоминать. Вернуться на должность главного тренера «рысей» Армстронг уже не сумел, но в 2017 и 2018 годах еще поработал коучем «Хаки», хотя и без громких успехов (шестое и пятое места в чемпионатах в рамках соответствующих сезонов).

В суд с иском против «Ильвеса» Армстронг все-таки пошел. Тренер требовал выплатить ему компенсацию в размере 60 тысяч евро, мотивируя, что его работа на телевидении во время матча «рысей» в чемпионате не могла явиться поводом для расторжения контракта без компенсации. Однако дело повернулось вовсе не в пользу наставника. Окружной суд Пирканмаа, после почти годичных разбирательств и прений сторон, все-таки не разделил точку зрения Армстронга и постановил, что клуб имел полное право уволить главного тренера. Финская Фемида решила, что Армстронг нарушил свои обязанности перед работодателем, когда выбрал платное появление на телевидении вместо необходимости в это же время выполнять свои обязательства на тренерской лавке «рысей». В итоге Армстронг ничего не добился, а также был вынужден оплатить судебные издержки клуба, которые составили 16 тысяч евро.

Впрочем, шумиха вокруг этого увольнения на протяжении нескольких дней наблюдалась не только на страницах финских изданий, но и практически по всей Европе. Даже авторитетная британская The Guardian нашла «местечко» в своей новостной ленте, чтобы вкратце рассказать читателям о забавном случае, произошедшем с Китом Армстронгом в «Ильвесе». Хоть на какое-то время, а этот клуб стал известным и упоминаемым во многих уголках земного шара, где интересуются футболом…