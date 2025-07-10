ОФИЦИАЛЬНО. Куда дальше? Бывший капитан Ливерпуля стал свободным агентом

35-летний опорный полузащитник Джордан Хендерсон официально покинул расположение клуба «Аякс».

Стороны решили не продлевать сотрудничество по завершению соглашения, поэтому Джордан перешел в статус свободного агента.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто имеет отношение к «Аяксу», за то, что дали мне возможность представлять этот невероятный клуб на протяжении последних нескольких лет. Играть за этот клуб – уже большая честь. А иметь привилегию быть его капитаном - еще большая.

Мое единственное сожаление заключается в том, что мы не смогли подарить больше побед этим замечательным болельщикам. Они заслуживают снова праздновать великие титулы, и я уверен, что это время скоро наступит.

Моя семья и я почувствовали искреннее гостеприимство не только со стороны клуба, но и в замечательном городе Амстердам. Мы всегда будем за это благодарны. Из-за трагических событий на прошлой неделе и ужасной потери моего бывшего товарища по команде Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, сейчас не кажется правильным говорить или делать что-то большее, чем поделиться этим коротким заявлением.

В то же время я полностью осознаю, что должен этому клубу, своим партнерам по команде и болельщикам полноценное и личное спасибо. Я, безусловно, сделаю это, когда наступит более подходящий момент. А пока что хочу еще раз поблагодарить «Аякс», а также всех, с кем не успел попрощаться лично вчера - всех вас, кто делает этот клуб таким особенным», – прокомментировал Джордан.

Хендерсон перешел в клуб из Нидерландов на правах свободного агента зимой 2024 года. За это время полузащитник отыграл 57 матчей, в которых ему удалось забить один мяч и отдать девять ассистов.