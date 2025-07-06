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  4. Экс-игрок сборной обвинил нидерландский клуб в убийстве украинцев
Нидерланды
06 июля 2025, 21:52 |
2170
2

Экс-игрок сборной обвинил нидерландский клуб в убийстве украинцев

Евгений Левченко раскритиковал «Фейеноорд» за попытку подписать Манфреда Угальде

06 июля 2025, 21:52 |
2170
2
Экс-игрок сборной обвинил нидерландский клуб в убийстве украинцев
Евгений Левченко

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал нидерландский «Фейеноорд» за попытку подписать костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде:

«Я с удивлением читаю в различных СМИ, что «Фейеноорд» хочет вести бизнес со «Спартаком». Если вы покупаете игрока из российской лиги в такое время, вы виновны в убийствах мирных жителей в Украине. Таким трансфером вы спонсируете войну в Украине. Кроме того, «Лукойл», главный спонсор «Спартака», является поставщиком топлива для российской армии».

Ранее «Фейеноорд» продал в «Брентфорд» Антони Миламбо.

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Фейеноорд Евгений Левченко Спартак Москва трансферы чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат россии по футболу российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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sashav2007
"козлорилі" не проходять на спорт юа?
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0
sashav2007
а що не так? Чому чистять?
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0
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