Экс-игрок сборной обвинил нидерландский клуб в убийстве украинцев

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал нидерландский «Фейеноорд» за попытку подписать костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде:

«Я с удивлением читаю в различных СМИ, что «Фейеноорд» хочет вести бизнес со «Спартаком». Если вы покупаете игрока из российской лиги в такое время, вы виновны в убийствах мирных жителей в Украине. Таким трансфером вы спонсируете войну в Украине. Кроме того, «Лукойл», главный спонсор «Спартака», является поставщиком топлива для российской армии».

Ранее «Фейеноорд» продал в «Брентфорд» Антони Миламбо.