Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

10 июля именитый 38-летний аргентинец Лионель Месси принес Интер Майами победу в матче Major League Soccer (MLS) против команды Нью-Инглэнд Революшн (2:1), оформив дубль в первом тайме.

Для Лео это были 869-й и 870-й голы в карьере. Всего на счету Месси уже 1111 поединков.

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Его вечный соперник Криштиану Роналду забил 938 мячей. 40-летний португалец, который выступает за саудовский Аль-Наср, мечтает покорить отметку в 1000 голов.

Если сравнивать ассисты, то тут преимущество у Лионеля – 385 голевых передач против 257. В среднем Месси забивает каждые 105 минут игрового времени (73 минуты на голевое действие). Роналду требуется 112 минут на гол и 88 на забитый мяч или ассист.

Что касается дублей, то у Месси их теперь 168. У КриРо всего на один меньше – 167. По хет-трикам лидирует Криштиану – 66 против 59.