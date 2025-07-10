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Уимблдон
10 июля 2025, 10:52 | Обновлено 10 июля 2025, 11:31
1269
0

Букмекеры назвали чемпионку Уимблдона-2025 перед матчами 1/2 финала

Арина Соболенко идет фавориткой, второй претенденткой на трофей является Ига Свентек

10 июля 2025, 10:52 | Обновлено 10 июля 2025, 11:31
1269
0
Букмекеры назвали чемпионку Уимблдона-2025 перед матчами 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде.

Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Белинда Бенчич – Ига Свентек.

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Перед стартом поединков букмекерские конторы выбрали главную претендентку на трофей. Ею является первая ракетка мира Соболенко, на чемпионство которой можно поставить с коэффициентом 1.80.

Вторая претендентка на титул – полька Свентек (3.00). Шансы Анисимивой и Бенчич расцениваются в 7.50 и 17.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Уимблдона-2025? Мнение букмекеров

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Арина Соболенко Аманда Анисимова котировки букмекеров Уимблдон-2025 Ига Свёнтек Белинда Бенчич азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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