10 июля, в рамках полуфинале Уимблдона, между собой сыграют Белинда Бенчич (WTA 35) и Ига Свентек (WTA 4).

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Белинда Бенчич

Швейцарскую спортсменку хорошо знают любители тенниса, ее достаточно часто преследуют травмы, из-за чего не получается показывать лучшую игру. Из-за проблем с рукой Бенчич вынуждена была пропустить Ролан Гаррос.

На Уимблдоне теннисистка впервые добралась до полуфинала, сначала она легко одолела американку Паркс – 6:0, 6:3, потом смогла обыграть француженку Жакемо – 4:6, 6:1, 6:2. Настоящим испытанием был матч против итальянки Коччаретто – 6:4, 3:6, 7:6, здесь пришлось отыгрываться в решающем сете с 2:4.

Далее были непростые битвы против двух «нейтралок», сначала обыграла Александрову – 7:6, 6:4, а потом Андрееву – 7:6, 7:6. По итогам этого турнира швейцарка поднимется в топ-20, хотя может еще улучшить свою позицию.

Ига Свентек

Откровенно слабый для себя сезон проводит Ига Свентек, она играла только в одном финале (в Берлине), неожиданно, что на траве, где уступила в двух сетах Пегуле. На мейджорах этого года, полька уже в третий раз доходит до полуфинала, на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос она останавливалась на этой стадии.

На Уимблдоне спортсменка прошла «нейтралку» Полину Кудерметову – 7:5, 6:1, потом только в трех сет одолела американку из третьей сотни Кэти Макнелли – 5:7, 6:2, 6:1. Не было проблем с еще одной спортсменкой из США Даниэль Коллинз – 6:2, 6:3. Особого сопротивления не оказала и датчанка Клара Таусон – 6:4, 6:1. В четвертьфинале удалось обыграть «нейтралку» Людмилу Самсонову – 6:2, 7:5.

Личные встречи

В очных противостояниях польская спортсменка ведет со счетом 4:1. Последний раз теннисистки играли между собой ровно два года назад на Уимблдоне, это был единственный их матч на траве, тогда Свентек в тяжелейшем матче одержала победу – 6:7, 7:6, 6:3, в данном противостоянии Ига даже отыграла два матчбола.

Прогноз

Полька справедливо считается фаворитом этой пары, хотя в предстоящей битве стоит ожидать интересной борьбы, ведь на кону путевка в финал, где придется сыграть против победителя противостояния Анисимова – Соболенко.

Думаю, борьба здесь затянется, но предлагаю поставить на победу швейцарской теннисистки с форой +4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,77.