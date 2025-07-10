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  4. Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона
Уимблдон
10 июля 2025, 06:31 |
361
0

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона

Поединок состоится 10 июля и начнется в 15:30 по Киеву

10 июля 2025, 06:31 |
361
0
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона
Коллаж Sport.ua

10 июля, свою полуфинальную встречу на Уимблдоне проведут Аманда Анисимова (WTA 12) и Арина Соболенко (WTA 1).

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» хорошо проводит текущий сезон, она сыграла в семи финалах, из них три выиграла. На обоих мейджорах этого сезона она доходила до решающего матча, но неизменно проигрывала. Для Соболенко это уже третий полуфинал Уимблдона, в финале она еще не играла.

На этом турнире у теннисистки не было легких матчей, сначала прошла Бергстайн из Канады – 6:1, 7:5. Боузкову и Радукану удалось обыграть с одинаковым счетом 7:6, 6:4, почти та же история была и против Мертенс – 6:4, 7:6. Были проблемы против Лауры Зигемунд – 4:6, 6:2, 6:4, причем пришлось уходить с 1:3 в последнем сете.

Как видно по результатам, Соболенко в каждом матче выгрызает победы, трава не самое комфортное покрытие для теннисистки.

Аманда Анисимова

Американская спортсменка проводит лучший для себя Уимблдон, она впервые добралась до финала, это ее повторение рекорда не мейджорах, ведь Анисимова еще играла в полуфинале Ролан Гаррос в 2019-м году.

Этот турнир удалось начать с эффектной победы над Юлией Путинцевой – 6:0, 6:0, хватило 45 минут. Далее прошла мексиканку Ренату Сарасуа – 6:4, 6:3. Непростым выдался матч против венгерки Далмы Галфи – 6:3, 5:7, 6:3. В четвертом круге была победа над Линой Носковой – 6:2, 5:7, 6:4, в решающем третьем сете удалось отыграться со счета 1:3. Свой четвертьфинальный матч Анисимова выиграла у «нейтралки» Анастасии Павлюченковой – 6:1, 7:6.

Американка свой потенциал в полной мере еще не раскрыла, скоро ей исполниться 24 года, спортсменке однозначно есть куда прогрессировать.

Личные встречи

У спортсменок немалая история очных противостояний, они играли между собой восемь раз, пока ведет Анисимова 5:3. Последний раз теннисистки пересекались на Ролан Гаррос, тогда Соболенко одержала победу в двух сетах – 7:5, 6:3.

Прогноз

Соболенко в этой паре котируется фаворитом, все-таки она первая ракетка мира, но против Анисимовой однозначно будет сложно. Я жду напряженного и затяжного матча, который может завершиться с любым исходом.

Вполне приемлемой выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
10.07.2025 -
15:30
Аманда Анисимова
Тотал больше 20.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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