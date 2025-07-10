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  4. Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
Уимблдон
10 июля 2025, 09:25 |
318
1

Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт

9 июля Новак переиграл Флавио Коболли и вышел в полуфинал травяного мейджора в Лондоне

10 июля 2025, 09:25 |
318
1
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

9 июля 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдонского турнира 2025, переиграв итальянца Флавио Коболли в четырех сетах.

Джокович пробился в 14-й полуфинал на Уимблдоне за карьеру и 52-й на турнирах Grand Slam.

Новак побил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству выходов в стадию 1/2 финала травяного мейджора. У Федерера, который восемь раз становился чемпионом в Лондоне (Новак – семикратный победитель), 13 таких поединков.

Ноле повторил достижение Крис Эверт, у которой также 52 полуфинальных матча на слэмах.

Джокович добыл 102-победу на кортах Уимблдона. Это его наилучший показатель викторий на одном турнире за всю карьеру.

Следующим соперником Новака на Уимблдоне-2025 будет лидер мирового рейтинга Янник Синнер.

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Крис Эверт Роджер Федерер Новак Джокович рекорд Уимблдон-2025 Уимблдон (теннис)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Диванний Експерт
І для чого нам ця новина ні про що з цим любителем рашистів?? 
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