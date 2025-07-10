Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
9 июля Новак переиграл Флавио Коболли и вышел в полуфинал травяного мейджора в Лондоне
9 июля 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдонского турнира 2025, переиграв итальянца Флавио Коболли в четырех сетах.
Джокович пробился в 14-й полуфинал на Уимблдоне за карьеру и 52-й на турнирах Grand Slam.
Новак побил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству выходов в стадию 1/2 финала травяного мейджора. У Федерера, который восемь раз становился чемпионом в Лондоне (Новак – семикратный победитель), 13 таких поединков.
Ноле повторил достижение Крис Эверт, у которой также 52 полуфинальных матча на слэмах.
Джокович добыл 102-победу на кортах Уимблдона. Это его наилучший показатель викторий на одном турнире за всю карьеру.
Следующим соперником Новака на Уимблдоне-2025 будет лидер мирового рейтинга Янник Синнер.
Теннисисты с наибольшим количеством полуфиналов на Уимблдоне
Теннисисты и теннисистки с наибольшим количеством полуфиналов на Grand Slam
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