Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт

9 июля 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдонского турнира 2025, переиграв итальянца Флавио Коболли в четырех сетах.

Джокович пробился в 14-й полуфинал на Уимблдоне за карьеру и 52-й на турнирах Grand Slam.

Новак побил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству выходов в стадию 1/2 финала травяного мейджора. У Федерера, который восемь раз становился чемпионом в Лондоне (Новак – семикратный победитель), 13 таких поединков.

Ноле повторил достижение Крис Эверт, у которой также 52 полуфинальных матча на слэмах.

Джокович добыл 102-победу на кортах Уимблдона. Это его наилучший показатель викторий на одном турнире за всю карьеру.

Следующим соперником Новака на Уимблдоне-2025 будет лидер мирового рейтинга Янник Синнер.

Теннисисты с наибольшим количеством полуфиналов на Уимблдоне

Теннисисты и теннисистки с наибольшим количеством полуфиналов на Grand Slam

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