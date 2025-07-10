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  4. ФОТО. Королева Великобритании встретилась с Джоковичем на Уимблдоне
Уимблдон
10 июля 2025, 09:07 | Обновлено 10 июля 2025, 09:11
431
0

ФОТО. Королева Великобритании встретилась с Джоковичем на Уимблдоне

9 июля Камилла побывала на центральном корте травяного мейджора

10 июля 2025, 09:07 | Обновлено 10 июля 2025, 09:11
431
0
ФОТО. Королева Великобритании встретилась с Джоковичем на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июля Королева Великобритании Камилла посетила Уимблдонский турнир.

Камилла побывала на матчах Мирра Андреева – Белинда Бенчич (6:7, 6:7) и Флавио Коболли – Новак Джокович (7:6, 2:6, 5:7, 4:6).

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Также Камилла отдельно встретилась с Джоковичем перед стартом его противостояния.

В полуфиналах Уимблдона Бенчич поборется против Иги Свентек, а Джокович сыграет с Янником Синнером.

ФОТО. Королева Великобритании встретилась с Джоковичем на Уимблдоне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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