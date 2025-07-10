9 июля Королева Великобритании Камилла посетила Уимблдонский турнир.

Камилла побывала на матчах Мирра Андреева – Белинда Бенчич (6:7, 6:7) и Флавио Коболли – Новак Джокович (7:6, 2:6, 5:7, 4:6).

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Также Камилла отдельно встретилась с Джоковичем перед стартом его противостояния.

В полуфиналах Уимблдона Бенчич поборется против Иги Свентек, а Джокович сыграет с Янником Синнером.

ФОТО. Королева Великобритании встретилась с Джоковичем на Уимблдоне