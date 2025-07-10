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  4. ВИДЕО. Возможная травма: Джокович перенес болезненное падение на матчболе
Уимблдон
10 июля 2025, 08:52 | Обновлено 10 июля 2025, 09:17
357
0

ВИДЕО. Возможная травма: Джокович перенес болезненное падение на матчболе

На втором матч-поинте против Коболли в четвертьфинале Уимблдона Новак свалился на газон

10 июля 2025, 08:52 | Обновлено 10 июля 2025, 09:17
357
0
ВИДЕО. Возможная травма: Джокович перенес болезненное падение на матчболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

9 июля 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович переиграл Флавио Коболли в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Серб одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 за 3 часа и 13 минут. Это было второе очное противостояние соперников, Ноле во второй раз одолел Флавио.

Джокович закрыл Коболли с третьего матчбола. На втором матч-поинте Новак перенес болезненное падение после удара Флавио в противоход. Ноле некоторое время лежал на газоне, но все же сумел продолжить встречу и победил.

«Я завершил матч тем, что неприятно поскользнулся, но на траве такое случается. Кажется, в этом году я еще не падал, хотя это немного удивительно. Учитывая то, как я двигаюсь на этом покрытии, вполне ожидаемо падать в таких ситуациях. Это случилось не в самый подходящий момент, но мне удалось хорошо подать и завершить матч. Я разберу это с физиотерапевтом – надеюсь, все будет хорошо в ближайшие два дня».

В полуфинале Уимблдонского турнира Джокович сыграет против первой ракетки мира Янника Синнера.

ВИДЕО. Возможная травма: Джокович перенес болезненное падение на матчболе

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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