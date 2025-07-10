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  4. Флавио Коболли – Новак Джокович. Ноле – в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Уимблдон
10 июля 2025, 06:18 |
65
0

Флавио Коболли – Новак Джокович. Ноле – в полуфинале Уимблдона. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдона-2025

10 июля 2025, 06:18 |
65
0
Флавио Коболли – Новак Джокович. Ноле – в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

9 июля 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович переиграл Флавио Коболли в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Серб одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 за 3 часа и 13 минут. Это было второе очное противостояние соперников, Ноле во второй раз одолел Флавио.

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Следующим соперником Джоковича будет лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6] – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Видеообзор матча

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Новак Джокович Флавио Коболли Уимблдон-2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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