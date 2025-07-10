Флавио Коболли – Новак Джокович. Ноле – в полуфинале Уимблдона. Видеообзор

9 июля 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович переиграл Флавио Коболли в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Серб одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 за 3 часа и 13 минут. Это было второе очное противостояние соперников, Ноле во второй раз одолел Флавио.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующим соперником Джоковича будет лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6] – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Видеообзор матча