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Испания
11 июля 2025, 03:02 |
160
0

Реал осуществит громкий трансфер после провала от ПСЖ на КЧМ-2025

К галактикос присоединится Альваро Фернандес Каррерас

11 июля 2025, 03:02 |
160
0
Реал осуществит громкий трансфер после провала от ПСЖ на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

Мадридский «Реал» продолжает усиливаться на трансферном рынке. Мадридцы готовятся объявить о трансфере после вылета из клубного чемпионата мира-2025.

Новичком «Реала» станет левый защитник португальской «Бенфики» Альваро Фернандес Каррерас. Соглашение уже фактически заключено между двумя клубами, осталось только согласовать небольшие детали. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что наставник «галактикос» Хаби Алонсо принял решение относительно будущего Лунина в «Реале»

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Бенфика трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Альваро Фернандес Каррерас
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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