Испания11 июля 2025, 03:02 |
160
0
Реал осуществит громкий трансфер после провала от ПСЖ на КЧМ-2025
К галактикос присоединится Альваро Фернандес Каррерас
11 июля 2025, 03:02 |
160
0
Мадридский «Реал» продолжает усиливаться на трансферном рынке. Мадридцы готовятся объявить о трансфере после вылета из клубного чемпионата мира-2025.
Новичком «Реала» станет левый защитник португальской «Бенфики» Альваро Фернандес Каррерас. Соглашение уже фактически заключено между двумя клубами, осталось только согласовать небольшие детали. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что наставник «галактикос» Хаби Алонсо принял решение относительно будущего Лунина в «Реале»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2025, 09:23 2
Мадридцы вылетели из КЧМ-2025
Футбол | 11 июля 2025, 02:44 0
Хорват в восторге от игры Витиньи
Футбол | 10.07.2025, 18:05
Теннис | 10.07.2025, 20:06
Футбол | 10.07.2025, 10:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2025, 01:45 16
09.07.2025, 08:20 8
09.07.2025, 05:14
09.07.2025, 08:56
10.07.2025, 07:40 9
09.07.2025, 05:50
09.07.2025, 23:07
09.07.2025, 12:21 7