Реал осуществит громкий трансфер после провала от ПСЖ на КЧМ-2025

Мадридский «Реал» продолжает усиливаться на трансферном рынке. Мадридцы готовятся объявить о трансфере после вылета из клубного чемпионата мира-2025.

Новичком «Реала» станет левый защитник португальской «Бенфики» Альваро Фернандес Каррерас. Соглашение уже фактически заключено между двумя клубами, осталось только согласовать небольшие детали. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

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