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  4. «Те же принципы». Будковский – про возвращение Скрипника в Зарю
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 16:43 | Обновлено 09 июля 2025, 17:34
267
0

«Те же принципы». Будковский – про возвращение Скрипника в Зарю

Украинский форвард сравнил Младена Бартуловича и Виктора Скрипника

09 июля 2025, 16:43 | Обновлено 09 июля 2025, 17:34
267
0
«Те же принципы». Будковский – про возвращение Скрипника в Зарю
УАФ. Филипп Будковский

Украинский форвард луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о возвращении Виктора Скрипника в «Зарю» и сравнил украинского специалиста с Младеном Бартуловичем:

– «Зарю» снова возглавил Виктор Скрипник. Что-то изменилось в его методике по сравнению, к примеру, с 2019 годом, когда ты был?
– У наставника остались те же принципы работы. Я с этим процессом знаком. Думаю, тем, кто раньше тренера не знал, интересно проводить тренировки под руководством специалиста, который достигал больших высот и как наставник, и как футболист.

– Насколько сильно отличается тренировочный процесс между Младеном Бартуловичем и Виктором Скрипником?
– У каждого тренера свое видение футбола. Нам было интересно с Бартуловичем, также, как и со Скрипником, у которого есть свои нововведения. Но что объединяет этих наставником, что футболисты проводят много времени с мячом, а это по душе.

Ранее сообщалось о том, что Будковский рассказал о том, как проводит досуг на сборах.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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