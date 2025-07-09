Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карты и книги. Будковский рассказал о том, как проводит досуг на сборах
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 14:52 |
93
0

Карты и книги. Будковский рассказал о том, как проводит досуг на сборах

Форвард «Зари» любит почитать книги

09 июля 2025, 14:52 |
93
0
Карты и книги. Будковский рассказал о том, как проводит досуг на сборах
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский

Украинский форвард луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, как проводит досуг во время сборов:

– Как на сборах коротаете досуг?
– По-разному. Кто-то книги читает, кто-то на PlayStation играет, а кто-то и в карты.

– Ты что из перечисленного предпочитаешь?
– Больше предпочитаю почитать книгу, но иногда и в карты могу сыграть.

– Кому нет равных по части азартных игр?
– Есть у нас парочка ребят, Игорь Горбач и Навин Малыш. Хорошая карта всегда у них (улыбается).

– Ставки символические?
– В принципе, да. Кто-то за ужин заплатить или чем-то нужно угостить, например, кофе.

– Ты больше угощаешь или тебя?
– У меня ситуация 50 на 50.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» назвала двух новых соперников на сборы в Словении.

По теме:
Рамик ГАДЖИЕВ: «Сейчас мы налаживаем командную игру»
Кирилл КОРХ: «Очень рад первому голу за взрослую команду»
Николай МИХАЙЛЕНКО: «На результат можно не обращать внимание»
Филипп Будковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09 июля 2025, 07:02 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»

Британец похвалил Александра

Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев
Футбол | 09 июля 2025, 12:20 0
Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев
Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев

«Зира» изменила финансовые условия потенциального трансфера Салифу Сума

Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Футбол | 09.07.2025, 06:00
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
Другие виды | 09.07.2025, 10:51
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 09.07.2025, 08:20
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 23
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
08.07.2025, 00:32
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 3
Теннис
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 3
Футбол
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем