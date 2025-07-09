Карты и книги. Будковский рассказал о том, как проводит досуг на сборах
Форвард «Зари» любит почитать книги
Украинский форвард луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, как проводит досуг во время сборов:
– Как на сборах коротаете досуг?
– По-разному. Кто-то книги читает, кто-то на PlayStation играет, а кто-то и в карты.
– Ты что из перечисленного предпочитаешь?
– Больше предпочитаю почитать книгу, но иногда и в карты могу сыграть.
– Кому нет равных по части азартных игр?
– Есть у нас парочка ребят, Игорь Горбач и Навин Малыш. Хорошая карта всегда у них (улыбается).
– Ставки символические?
– В принципе, да. Кто-то за ужин заплатить или чем-то нужно угостить, например, кофе.
– Ты больше угощаешь или тебя?
– У меня ситуация 50 на 50.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» назвала двух новых соперников на сборы в Словении.
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