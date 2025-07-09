Карты и книги. Будковский рассказал о том, как проводит досуг на сборах

Украинский форвард луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, как проводит досуг во время сборов:

– Как на сборах коротаете досуг?

– По-разному. Кто-то книги читает, кто-то на PlayStation играет, а кто-то и в карты.

– Ты что из перечисленного предпочитаешь?

– Больше предпочитаю почитать книгу, но иногда и в карты могу сыграть.

– Кому нет равных по части азартных игр?

– Есть у нас парочка ребят, Игорь Горбач и Навин Малыш. Хорошая карта всегда у них (улыбается).

– Ставки символические?

– В принципе, да. Кто-то за ужин заплатить или чем-то нужно угостить, например, кофе.

– Ты больше угощаешь или тебя?

– У меня ситуация 50 на 50.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» назвала двух новых соперников на сборы в Словении.