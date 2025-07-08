Украина. Премьер лига08 июля 2025, 14:34 | Обновлено 08 июля 2025, 14:39
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Заря назвала двух новых соперников на сборы в Словении. Известны даты игр
Луганский клуб сыграет против «Сараево» и «Вараждины»
08 июля 2025, 14:34 | Обновлено 08 июля 2025, 14:39
47
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Представитель Украинской Премьер-лиги, «Заря» Луганск, сообщил имена следующих соперников на учебно-тренировочных сборах в Словении.
Луганский клуб проведет контрольный поединок против «Сараево» из Боснии и Герцеговины и «Вараждины» из Хорватии.
Поединок между «Зарей» и «Сараево» пройдет 14 июля, а вот игра с «Вараждиной» запланирована на 17 июля.
Напомним, что в последнем контрольном матче «Заря» уверенно одолела словенский «Есенице» (5:0).
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