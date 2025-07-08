Заря назвала двух новых соперников на сборы в Словении. Известны даты игр

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Заря» Луганск, сообщил имена следующих соперников на учебно-тренировочных сборах в Словении.

Луганский клуб проведет контрольный поединок против «Сараево» из Боснии и Герцеговины и «Вараждины» из Хорватии.

Поединок между «Зарей» и «Сараево» пройдет 14 июля, а вот игра с «Вараждиной» запланирована на 17 июля.

Напомним, что в последнем контрольном матче «Заря» уверенно одолела словенский «Есенице» (5:0).