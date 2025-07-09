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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 13:20 |
554
0

Оболонь намерена усилить состав бывшими игроками киевского Динамо

«Пивовары» планируют подписать Артема Кулаковского, Евгения Пасича и Клима Приходько

09 июля 2025, 13:20 |
554
0
Оболонь намерена усилить состав бывшими игроками киевского Динамо
ФК Металлист 1925 Харьков. Евгений Пасич

8 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись представители Украинской Премьер-лиги. Киевская «Оболонь» одолела дебютанта элитного дивизиона «Кудровку» со счетом 2:0.

По информации источника, в этом поединке принимали участие потенциальные новички «пивоваров». Столичный клуб намерен усилить состав тремя игроками, два из которых ранее выступали в составе киевского «Динамо»:

  • центральный полузащитник Артем Кулаковский (воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне играл за полтавскую «Ворсклу»)
  • опорный полузащитник Клим Приходько (в начале карьеры находился в структуре «Динамо», сезон 2024/25 провел в составе «Левого Берега»)
  • правый защитник Евгений Пасич (имеет контракт с харьковским «Металлистом 1925» до июня 2026 года)

«Оболонь» планирует подписать Кулаковского и Приходько на правах свободных агентов, а Пасич будет взят в аренду у харьковского клуба.

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Оболонь Киев Динамо Киев Ворскла Полтава Левый Берег Киев Металлист 1925 Евгений Пасич Артем Кулаковский Клим Приходько ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент аренда игрока
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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