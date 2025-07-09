Оболонь намерена усилить состав бывшими игроками киевского Динамо

8 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись представители Украинской Премьер-лиги. Киевская «Оболонь» одолела дебютанта элитного дивизиона «Кудровку» со счетом 2:0.

По информации источника, в этом поединке принимали участие потенциальные новички «пивоваров». Столичный клуб намерен усилить состав тремя игроками, два из которых ранее выступали в составе киевского «Динамо»:

центральный полузащитник Артем Кулаковский (воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне играл за полтавскую «Ворсклу»)

опорный полузащитник Клим Приходько (в начале карьеры находился в структуре «Динамо», сезон 2024/25 провел в составе «Левого Берега»)

правый защитник Евгений Пасич (имеет контракт с харьковским «Металлистом 1925» до июня 2026 года)

«Оболонь» планирует подписать Кулаковского и Приходько на правах свободных агентов, а Пасич будет взят в аренду у харьковского клуба.