Оболонь намерена усилить состав бывшими игроками киевского Динамо
«Пивовары» планируют подписать Артема Кулаковского, Евгения Пасича и Клима Приходько
8 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись представители Украинской Премьер-лиги. Киевская «Оболонь» одолела дебютанта элитного дивизиона «Кудровку» со счетом 2:0.
По информации источника, в этом поединке принимали участие потенциальные новички «пивоваров». Столичный клуб намерен усилить состав тремя игроками, два из которых ранее выступали в составе киевского «Динамо»:
- центральный полузащитник Артем Кулаковский (воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне играл за полтавскую «Ворсклу»)
- опорный полузащитник Клим Приходько (в начале карьеры находился в структуре «Динамо», сезон 2024/25 провел в составе «Левого Берега»)
- правый защитник Евгений Пасич (имеет контракт с харьковским «Металлистом 1925» до июня 2026 года)
«Оболонь» планирует подписать Кулаковского и Приходько на правах свободных агентов, а Пасич будет взят в аренду у харьковского клуба.
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