АНИСИМОВА: «Ментальное здоровье так же важно, как и физическое»

Американская теннисистка Аманда Анисимова была ниже 400-го места, когда вернулась из творческого отпуска по психическому здоровью в начале сезона 2024 года. Теперь она повторила свой лучший результат в одиночном разряде на турнирах Большого шлема (полуфинал Ролан Гаррос 2019) и на следующей неделе впервые в карьере войдет в топ-10 мирового рейтинга WTA.

Ей всего 23 года, и она является самой молодой американкой, вышедшей в полуфинал Уимблдона со времен Серены Уильямс в 2004 году. В этом сезоне она выиграла больше матчей на траве (11), чем любой другой игрок в WTA-туре.

«Я всегда знала, что вернусь на тур, сколько бы времени мне ни понадобилось на отдых. Я чувствовала, что у меня еще много целей в этом спорте. Одна из них – победа на турнире Большого шлема, и я не хотела уходить так рано, после всех жертв и столь тяжелой работы. Когда я вернулась, я почувствовала новую страсть к теннису. Страсть, которой у меня не было даже в юности. Каждая победа теперь значит гораздо больше.

Мне было важно быть честной и уязвимой в теме, которая, возможно, до сих пор табуирована. Я сумела показать это под другим углом – через призму ментального здоровья. Оно так же важно, как физическое, особенно в профессиональном спорте. Образ жизни становится абсолютно иным, если не найти баланс. Все превращается в изоляцию.

Мы видели, как многие страдают. Это очень важная тема. Поддерживающие команды стали понимать, как важно приносить игрокам больше радости, и я вижу, что многие делают отличную работу. Важно получать удовольствие как на корте, так и за его пределами.

С тех пор я проделала много работы, действительно продвинулась вперед, я чувствую себя отлично».