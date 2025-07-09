Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АНИСИМОВА: «Ментальное здоровье так же важно, как и физическое»
Уимблдон
09 июля 2025, 12:49 | Обновлено 09 июля 2025, 12:50
122
0

АНИСИМОВА: «Ментальное здоровье так же важно, как и физическое»

Американка в этом сезоне выиграла больше матчей на траве, чем любой другой игрок в WTA-туре

09 июля 2025, 12:49 | Обновлено 09 июля 2025, 12:50
122
0
АНИСИМОВА: «Ментальное здоровье так же важно, как и физическое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова была ниже 400-го места, когда вернулась из творческого отпуска по психическому здоровью в начале сезона 2024 года. Теперь она повторила свой лучший результат в одиночном разряде на турнирах Большого шлема (полуфинал Ролан Гаррос 2019) и на следующей неделе впервые в карьере войдет в топ-10 мирового рейтинга WTA.

Ей всего 23 года, и она является самой молодой американкой, вышедшей в полуфинал Уимблдона со времен Серены Уильямс в 2004 году. В этом сезоне она выиграла больше матчей на траве (11), чем любой другой игрок в WTA-туре.

«Я всегда знала, что вернусь на тур, сколько бы времени мне ни понадобилось на отдых. Я чувствовала, что у меня еще много целей в этом спорте. Одна из них – победа на турнире Большого шлема, и я не хотела уходить так рано, после всех жертв и столь тяжелой работы. Когда я вернулась, я почувствовала новую страсть к теннису. Страсть, которой у меня не было даже в юности. Каждая победа теперь значит гораздо больше.

Мне было важно быть честной и уязвимой в теме, которая, возможно, до сих пор табуирована. Я сумела показать это под другим углом – через призму ментального здоровья. Оно так же важно, как физическое, особенно в профессиональном спорте. Образ жизни становится абсолютно иным, если не найти баланс. Все превращается в изоляцию.

Мы видели, как многие страдают. Это очень важная тема. Поддерживающие команды стали понимать, как важно приносить игрокам больше радости, и я вижу, что многие делают отличную работу. Важно получать удовольствие как на корте, так и за его пределами.

С тех пор я проделала много работы, действительно продвинулась вперед, я чувствую себя отлично».

По теме:
Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЛЬКАРАС: «Я очень счастлив и вдохновлен тем, как сейчас играю»
Стало известно, когда восстановится Димитров после травмы на Уимблдоне-2025
Уимблдон-2025 Аманда Анисимова
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года
Теннис | 09 июля 2025, 07:35 0
Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года
Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года

Карлос Алькарас и Арина Соболенко квалифицировались на заключительные соревнования сезона

Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Теннис | 08 июля 2025, 21:50 1
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин

Фавориты из нижней части сетки Тейлор Фритц и Карлос Алькарас сойдутся в очном противостоянии

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09.07.2025, 07:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Футбол | 09.07.2025, 12:21
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Волейбол | 08.07.2025, 17:22
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 3
Теннис
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 23
Футбол
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
07.07.2025, 12:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем