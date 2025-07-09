Ворскла и Тростянец проводят спарринг в Полтаве
Поединок начнется в 17:00
«Ворскла» и «Тростянец» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды проведут контрольный матч.
«Ворскла» провалила прошлый сезон. По итогам чемпионата команда попала в зону переходных матчей и в плей-офф уступила «Кудровке». В «Ворскле» сменился главный тренер. Теперь команда работает под руководством Желько Любеновича.
«Тростянец» п прошлом сезоне финишировал на шестом месте группы Б Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 22 очка (5 побед, 7 ничьих и 6 поражений).
Матч «Ворскла» – «Тростянец» пройдет на стадионе «ЛТАВА» в Полтаве. Начало встречи в 17:00.
Ранее сообщалось, что Кулач отправился из «Ворсклы» в свою новую команду.
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