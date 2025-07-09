Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла и Тростянец проводят спарринг в Полтаве
Товарищеские матчи
Ворскла
09.07.2025 17:00 - : -
Тростянец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 июля 2025, 16:42 |
188
0

Ворскла и Тростянец проводят спарринг в Полтаве

Поединок начнется в 17:00

09 июля 2025, 16:42 |
188
0
Ворскла и Тростянец проводят спарринг в Полтаве
ФК Ворскла

«Ворскла» и «Тростянец» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды проведут контрольный матч.

«Ворскла» провалила прошлый сезон. По итогам чемпионата команда попала в зону переходных матчей и в плей-офф уступила «Кудровке». В «Ворскле» сменился главный тренер. Теперь команда работает под руководством Желько Любеновича.

«Тростянец» п прошлом сезоне финишировал на шестом месте группы Б Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 22 очка (5 побед, 7 ничьих и 6 поражений).

Матч «Ворскла» – «Тростянец» пройдет на стадионе «ЛТАВА» в Полтаве. Начало встречи в 17:00.

Ранее сообщалось, что Кулач отправился из «Ворсклы» в свою новую команду.

По теме:
Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи
Денис ЯНАКОВ: «Важную роль сыграл фактор главного тренера»
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Вторая лига Украины Ворскла Полтава Тростянец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09 июля 2025, 07:02 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»

Британец похвалил Александра

Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
Другие виды | 09 июля 2025, 10:51 3
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ
Харлан предостерегла FIE: фехтование могут исключить из программы ОИ

Всему виной допуск нейтралов на чемпионат мира 2025 года

Динамо – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 09.07.2025, 17:01
Динамо – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч
Динамо – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09.07.2025, 08:56
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Теннис | 08.07.2025, 21:50
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
09.07.2025, 01:45 12
Хоккей
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 3
Теннис
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
09.07.2025, 08:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем