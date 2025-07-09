Ворскла в контрольном матче проиграла клубу Второй лиги

В среду, 9 июля, главному тренеру «Ворсклы» Желько Любеновичу исполнилось 44 года. У команды был шанс подарить коучу победу. Но «Ворскла» в спарринге уступила ФК «Тростянец».

По итогам прошлого сезона «Ворскла» вылетела из УПЛ. «Тростянец» выступает во Второй лиге.

Желько Любенович возглавил «Ворсклу» перед стартом учебно-тренировочных сборов. Специалист вместе с тренерским штабом строит новую команду.

В поединке «Ворскла» – «Тростянец» все решил один забитый мяч. Автором гола на 66-й минуте стал полузащитник ФК «Тростянец» Максим Чеглов.

Товарищеский матч. 9 июля. Полтава

«Ворскла» – «Тростянец» – 0:1

Гол: Чеглов, 66