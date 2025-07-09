Ворскла в контрольном матче проиграла клубу Второй лиги
Подопечные Желько Любеновича не смогли порадовать тренера победой над ФК «Тростянец»
В среду, 9 июля, главному тренеру «Ворсклы» Желько Любеновичу исполнилось 44 года. У команды был шанс подарить коучу победу. Но «Ворскла» в спарринге уступила ФК «Тростянец».
По итогам прошлого сезона «Ворскла» вылетела из УПЛ. «Тростянец» выступает во Второй лиге.
Желько Любенович возглавил «Ворсклу» перед стартом учебно-тренировочных сборов. Специалист вместе с тренерским штабом строит новую команду.
В поединке «Ворскла» – «Тростянец» все решил один забитый мяч. Автором гола на 66-й минуте стал полузащитник ФК «Тростянец» Максим Чеглов.
Товарищеский матч. 9 июля. Полтава
«Ворскла» – «Тростянец» – 0:1
Гол: Чеглов, 66
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