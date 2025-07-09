Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Трудно говорить». Известный защитник – о вылете Флуминенсе с клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 07:13 | Обновлено 09 июля 2025, 07:16
341
0

«Трудно говорить». Известный защитник – о вылете Флуминенсе с клубного ЧМ

Тиаго Силва попытался проанализировать матч с «Челси» после поражения

09 июля 2025, 07:13 | Обновлено 09 июля 2025, 07:16
341
0
«Трудно говорить». Известный защитник – о вылете Флуминенсе с клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Известный центральный защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва поделился эмоциями после поражения в полуфинале Клубного чемпионата мира от лондонского «Челси» (0:2).

«Мне действительно грустно, тяжело говорить. Мы приехали сюда, чтобы победить сегодня. Мы верили, что сможем. Но не суждено было.

Существует большая разница между европейскими и южноамериканскими командами. Я был по обе стороны – и сейчас нахожусь на этой. В финансовом плане мы не можем конкурировать.

Мы знали, что должны провести идеальный матч, чтобы победить. Нам было тяжело контролировать мяч. Но мы боролись, старались победить. К сожалению, этого оказалось недостаточно – разница слишком велика.

Это чувство глубокой печали, но любовь болельщиков после финального свистка, то, что я слышал о фанатах на Копакабане, которые нас поддерживали – это приносит хоть немного утешения в этот очень тяжёлый момент.

Мы хотели пройти дальше, чтобы подарить нашим болельщикам ещё больше радости, мы знали, что это значит для них. К сожалению, у нас не получилось, но мы очень благодарны за всю поддержку – и здесь, в США, и дома, в Бразилии. Это было действительно невероятно.

В такие моменты невозможно не грустить, но в целом, я считаю, мы проделали большую работу. В моей карьере было много больших достижений. И я без сомнения поставлю это среди лучших. Все знают, насколько сильно я люблю «Флуминенсе».

Никто не верил в нас на этом турнире. Мы очень хорошо сыграли против дортмундской «Боруссии», победили «Интер» – финалиста Лиги чемпионов, обыграли «Аль-Хиляль» – отличную команду с множеством классных игроков.

Даже самый преданный болельщик вряд ли мог представить, что мы дойдём до полуфинала клубного чемпионата мира. Я испытываю огромную гордость за выступление «Флуминенсе», – заявил Силва.

По теме:
ВИДЕО. Легендарный Баффер коронной фразой открыл матч Флуминенсе – Челси
Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?
МАРЕСКА: «Мы счастливы и гордимся. Это финал клубного чемпионата мира»
Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Челси Тиаго Силва
Андрей Витренко Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?
Футбол | 08 июля 2025, 08:55 15
Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?
Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?

Для Михаила близок час истины…

Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Бокс | 08 июля 2025, 09:18 3
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера

Супертяжеловес против трилогии украинца с Фьюри

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 09.07.2025, 07:22
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Футбол | 09.07.2025, 00:48
Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Теннис | 08.07.2025, 20:45
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 3
Футбол
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 3
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем