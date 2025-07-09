«Трудно говорить». Известный защитник – о вылете Флуминенсе с клубного ЧМ

Известный центральный защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва поделился эмоциями после поражения в полуфинале Клубного чемпионата мира от лондонского «Челси» (0:2).

«Мне действительно грустно, тяжело говорить. Мы приехали сюда, чтобы победить сегодня. Мы верили, что сможем. Но не суждено было.

Существует большая разница между европейскими и южноамериканскими командами. Я был по обе стороны – и сейчас нахожусь на этой. В финансовом плане мы не можем конкурировать.

Мы знали, что должны провести идеальный матч, чтобы победить. Нам было тяжело контролировать мяч. Но мы боролись, старались победить. К сожалению, этого оказалось недостаточно – разница слишком велика.

Это чувство глубокой печали, но любовь болельщиков после финального свистка, то, что я слышал о фанатах на Копакабане, которые нас поддерживали – это приносит хоть немного утешения в этот очень тяжёлый момент.

Мы хотели пройти дальше, чтобы подарить нашим болельщикам ещё больше радости, мы знали, что это значит для них. К сожалению, у нас не получилось, но мы очень благодарны за всю поддержку – и здесь, в США, и дома, в Бразилии. Это было действительно невероятно.

В такие моменты невозможно не грустить, но в целом, я считаю, мы проделали большую работу. В моей карьере было много больших достижений. И я без сомнения поставлю это среди лучших. Все знают, насколько сильно я люблю «Флуминенсе».

Никто не верил в нас на этом турнире. Мы очень хорошо сыграли против дортмундской «Боруссии», победили «Интер» – финалиста Лиги чемпионов, обыграли «Аль-Хиляль» – отличную команду с множеством классных игроков.

Даже самый преданный болельщик вряд ли мог представить, что мы дойдём до полуфинала клубного чемпионата мира. Я испытываю огромную гордость за выступление «Флуминенсе», – заявил Силва.