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  4. СВЕНТЕК: «Чтобы скользить на траве – нужно полагаться на интуицию»
Уимблдон
08 июля 2025, 20:46 |
113
0

СВЕНТЕК: «Чтобы скользить на траве – нужно полагаться на интуицию»

Польская теннисистка прокомментировала уверенную победу над Кларой Таусон

08 июля 2025, 20:46 |
113
0
СВЕНТЕК: «Чтобы скользить на траве – нужно полагаться на интуицию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек не вызывает большого ажиотажа на британском травяном мейджоре, ведь почти 14-месячная серия без титулов заметно снизила ожидания от экс-первой ракетки мирового рейтинга.

Возможно, именно это и помогло ей подойти к Уимблдону 2025 спокойнее, дойти до четвертьфинала и продемонстрировать, что ее игра на траве улучшается с каждым днем. С уверенностью, спокойствием и без прежнего напряжения Свентек остается в трех шагах от титула в Лондоне. Вот что она сказала после уверенной победы над Кларой Таусон.

Двенадцать четвертьфиналов на турнирах Большого шлема

«Как я обычно говорю, у каждого матча своя статистика, я даже не знаю, что на это ответить. Я рада стабильности и тому, что смогла достичь этого так рано – это определённо мечта, ставшая реальностью. Я никогда не думала, что смогу добиться подобных вещей: дважды выйти в четвертьфинал Уимблдона, не говоря уже о двенадцати четвертьфиналах на Шлемах. Я горжусь собой – это отличное начало».

Дело не в движении

«Каждое покрытие отличается, единственное, чего нельзя делать на траве – это скользить. На харде все иначе, хотя я никогда не считала, что плохо двигаюсь по харду. Я просто лучше скольжу, чем многие игроки – это всегда было моим преимуществом на грунте. В любом случае, на харде я все равно отличная теннисистка. Я никогда не проигрывала из-за плохого движения на цементе – проигрывала по другим причинам, но точно не из-за мобильности. Думаю, я умею хорошо двигаться на всех покрытиях. На траве просто нужно по-другому останавливаться перед ударом, и мне кажется, с каждым годом у меня это получается лучше. Это нелёгкий спорт, особенно когда постоянно приходится менять покрытия, но именно это и делает теннис таким интересным».

Связь с городом

«Лондон всегда был для меня хорошим местом, хотя времени гулять по городу никогда нет. В этом году я чувствую, что действительно развиваюсь как игрок – выполняю свою работу вне зависимости от результатов. Думаю, я хорошо справляюсь, учусь играть на траве, и впервые чувствую себя по-настоящему комфортно. Наконец-то появляется логика в процессе. С каждым годом становится немного легче, и я наконец достигла той точки, где могу немного наслаждаться жизнью вне корта. Мы здесь, чтобы играть в теннис, но если ты не чувствуешь себя хорошо на корте, то, скорее всего, и за его пределами тебе тоже будет не по себе».

Учусь скользить

«Бывают моменты, когда это просто невозможно – если ты поздно подошел к мячу, у тебя нет времени сделать мелкие шаги, так что я, вероятно, пыталась – но безуспешно. Чтобы скользить, нужно полагаться на интуицию, но в моем случае я никогда точно не понимала, когда и как это делать. Тогда я начала наблюдать за другими игроками – особенно за Карлосом, Янником и Новаком, всегда смотрела, как это делают они. В итоге – это возможно, но для этого нужна уверенность. Никогда прежде я не играла так много матчей на траве, как в этом году – возможно, раньше у меня просто не было в этом уверенности».

Самсонова – следующий соперник

«Я знаю, что она умеет играть – у нас были напряженные матчи в прошлом, особенно запомнился матч в Штутгарте, он был очень интенсивным. Она любит быстрые покрытия, так что для меня не сюрприз, что у нее все хорошо получается здесь. У нее большой опыт, она обыгрывала топ-игроков – это будет серьезный вызов. Мы в четвертьфинале, а это значит, что она проводит отличный турнир и знает, как играть на этом покрытии. Я буду готовиться как к любому другому матчу и надеюсь быть в форме».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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