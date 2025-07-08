ТАУСОН: «Ощущение было такое, будто победить ее просто невозможно»

Датская теннисистка Клара Таусон может смело отнести свои выступления на Уимблдоне 2025 себе в актив, хотя, вероятно, не захочет пересматривать свой последний матч против экс-первой ракетки мира Иги Свентек.

По факту датчанка так и не смогла приблизиться к уровню польской теннисистки по ходу матча, взяв в сумме лишь пять геймов в проигранном четвертьфинале. После поединка 22-летняя Таусон рассказала, что значит играть против лучшей версии Иги.

«Я играла против одной из лучших теннисисток мира, мне было нехорошо, я едва могла дышать. Против Иги играть очень тяжело – чтобы победить ее, нужно быть готовой на 110%.

Сегодня она выглядела так, будто ей 30 лет. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Возможно, я немного нервничала в начале, но я не могла угнаться за ее движением, а голова тоже была не в игре. Ощущение было такое, будто победить ее просто невозможно», – призналась Таусон.