Единственная мама, оставшаяся в сетке Уимблдона, дала пресс-конференцию

Карьера швейцарской теннисистки Белинды Бенчич, похоже, выходит на новый уровень в 28 лет – уже после того, как она стала матерью.

Перед матчем с «нейтралкой» Миррой Андреевой Бенчич дала свежие комментарии о своей форме и новой реальности в туре.

Лучший результат на Уимблдоне

«Я очень рада. Наконец-то удалось сделать следующий шаг и выйти в четвертьфинал, так что чувствую и некоторое облегчение. Думаю, матч получился отличным, хотя при закрытии игры всегда бывают нервы. Я довольна тем, как все сложилось. Мы уже встречались с ней на прошлом турнире в Бад-Хомбурге, но, как мне кажется, в этот раз я сыграла намного лучше. Именно это и стало решающим».

Ощущения после победы

«В тот момент чувствуешь, как исчезает весь стресс, тело реагирует на это – ты глубоко выдыхаешь, зная, что больше не нужно переживать за следующий розыгрыш. Примерно так и ощущается – как выполненная работа. Облегчение – это самая сильная эмоция в такие моменты, но также присутствует радость после всей этой борьбы. Сердце бьется очень часто. Это трудно описать или свести к какому-то одному чувству – в голове проносится сумасшедшее количество мыслей».

Послание для всех мам

«Давать советы сложно, у каждой – своя история. Но точно можно сказать: нужно быть готовой, уверенной в том, что ты собираешься делать. Нет смысла заставлять себя просто потому, что надо вернуться к работе – нужно быть готовой к тому, что не все получится идеально. Иногда нужно отпускать какие-то вещи, когда ты мама. Главное – сохранять приверженность делу, но при этом позволять себе что-то не делать. Мне очень повезло, что у меня есть поддержка всей семьи, особенно мужа. И я бы не хотела говорить, что в такой ситуации справляются только мамы – папы тоже. Это важно отметить».

Неожиданные результаты

«Честно говоря, я удивлена, но и очень рада. Я стараюсь не слишком об этом думать. Я чувствовала себя отлично на каждой тренировке – именно это и позволило мне вернуться раньше, чем ожидалось, даже раньше, чем я сама думала. Я удивлена, как быстро пришли результаты, но это – результат всей проделанной работы. Отсюда и мой сегодняшний настрой. Сейчас я выкладываюсь полностью в каждом матче, борюсь до конца. У меня по-прежнему огромное желание побеждать. Да, многое изменилось, но я точно не жалуюсь».

Жизнь в туре как у мамы

«Все стало другим, особенно в плане подхода. Я тренируюсь меньше, чем раньше, но стараюсь делать все возможное на корте в каждом матче. Мне кажется, я стала продуктивнее – просто потому, что у меня меньше времени. Жизнь в туре как у мамы – немного сложнее, но мы стараемся сделать ее максимально нормальной. Что касается самой игры, ощущения те же. Когда я выхожу на корт, я та же теннисистка, что и раньше. У меня все еще есть эмоциональная вовлеченность – возможно, не такая выраженная, как раньше, но мне все еще очень важно выступать. Я хочу показывать максимум – на корте я остаюсь собой».

Единственная мама в сетке

«Это не то чтобы удивительно, но мне приятно. Я действительно вдохновлялась другими спортсменками. Я обычно не смотрю на турнирную сетку, даже не осознала, что осталась единственной мамой – и что мне ‹нужно› побеждать – это так не работает. Думаю, у каждой своя история: кто-то возвращается после травмы, кто-то был юной надеждой, кто-то давно в туре. В целом я рада за всех, кто хорошо выступает. Спорт делает все возможное, чтобы двигаться в правильном направлении – чтобы у мам был выбор завести семью и продолжать карьеру. Думаю, многое делается правильно, и это пример для других видов спорта».

Связь с Уимблдоном

«Я не помню титул Хингис, потому что это было в 1997-м – в год моего рождения. Но я много раз пересматривала ту победу. Кажется, первый мой осознанный момент, связанный с Уимблдоном, – 2003 год, когда Роджер Федерер поднял трофей. Мне тогда было шесть лет. В тот момент я сказала: ‹Хочу однажды подержать этот кубок›. Именно тогда я поняла, что у женщин – другой трофей. Это первое, что я помню. А потом были все те годы, когда Роджер побеждал – мы с семьей всегда следили за ним, в том числе за легендарным финалом 2008 года против Надаля. У меня много воспоминаний о Уимблдоне по телевизору – еще с детства я мечтала сыграть здесь».

Адаптация к траве

«Это случилось естественно. Первый раз я сыграла на траве на юниорском турнире в Халле – это было первое касание покрытия, первые удары по мячу. С самого начала мне очень понравилось это чувство – не пришлось ничего специально менять. Лично мне бы хотелось, чтобы сезон на траве был длиннее. Было бы здорово, если бы появился турнир WTA 1000 на траве – хотя понимаю, что это сложно. Если бы так было, я бы выбрала сыграть все четыре травяных турнира – по одному на каждую неделю. Хотя, конечно, перед Уимблдоном нужно еще и экономить силы. Трудно пройти этот сезон, почти не играя. А ощущение такое, что только начал – и уже Уимблдон. Очень жаль, что все пролетает так быстро».