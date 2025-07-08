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  4. Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 14:45 |
2635
11

Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко

Угурджан Чакыр из «Трабзонспора» интересен новому коучу «горняков»

08 июля 2025, 14:45 |
2635
11
Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко
ФК Трабзонспор. Угурджан Чакыр

29-летний голкипер «Трабзонспора» и сборной Турции Угурджан Чакыр интересен главному тренеру «Шахтера» Арде Турану, который хотел бы усилить состав донецкой команды этим исполнителем.

Сообщается, что недавно Туран лично звонил Чакыру, чтобы попытаться убедить Угурджана согласиться на переход в «Шахтер», против которого кипер ранее был настроен.

В последние дни трансферную активность вокруг персоны Чакыра проявляли «Фенербахче» и «Монако», однако этим клубам не удалось договориться с «Трабзонспором».

Ныне наиболее явным претендентом на Чакыра остается «Шахтер», а «Трабзонспор» якобы готов отпустить вратаря, если «горняки» предложат им 7 миллионов евро и атакующего хавбека Артема Бондаренко, который очень интересен «бордово-синим».

В то же время сейчас «Шахтер» якобы готов заплатить за Чакыра только 3 миллиона евро и отдать Бондаренко, но к переходу последнего скептически относится главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке.

Отметим, что на Transfermarkt Угурджан Чакыр оценивается в 9,5 миллионов евро.

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Угурджан Чакыр Трабзонспор Арда Туран Шахтер Донецк Артем Бондаренко трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 11
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Dmytro Dmytro
Туран ще начудить в шахті. Динамо це все явно на руку! 
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+4
wojsergivan
может уже и название шахтер стамбул?
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+3
Перець
фани Динамо тільки за
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+3
Andromed
незрозуміло навіщо їм цей турок коли є Різник а на заміну перспективний Фесюн
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Виктор Алтухов
Опять в Шахтере начинается ералаш. Иметь вратаря международного класса, лучшего игрока в корманде и лучшего кипера страны и посадить его на лавку? Ну и ну.
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+2
Катерина Монзуль
Заспокойтеся.  Арда досвідчений тренер. В цьому сезоні я отримаю від Ріната Леонідовича приємні подаруночки.Роботи в мене буде дуже багато. Буду вести мій улюблений Шахтар до чесного чемпіонства.
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0
Tea with milk
Лучше Онану
Ответить
-1
SHN
Вратарь сб Турции vs возможно 3-й вратарь сб Украины.
И в чем тут Туран не прав?
Ответить
-1
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