Арда Туран зовет в Шахтер нового вратаря. Готовы отдать 3 млн и Бондаренко
Угурджан Чакыр из «Трабзонспора» интересен новому коучу «горняков»
29-летний голкипер «Трабзонспора» и сборной Турции Угурджан Чакыр интересен главному тренеру «Шахтера» Арде Турану, который хотел бы усилить состав донецкой команды этим исполнителем.
Сообщается, что недавно Туран лично звонил Чакыру, чтобы попытаться убедить Угурджана согласиться на переход в «Шахтер», против которого кипер ранее был настроен.
В последние дни трансферную активность вокруг персоны Чакыра проявляли «Фенербахче» и «Монако», однако этим клубам не удалось договориться с «Трабзонспором».
Ныне наиболее явным претендентом на Чакыра остается «Шахтер», а «Трабзонспор» якобы готов отпустить вратаря, если «горняки» предложат им 7 миллионов евро и атакующего хавбека Артема Бондаренко, который очень интересен «бордово-синим».
В то же время сейчас «Шахтер» якобы готов заплатить за Чакыра только 3 миллиона евро и отдать Бондаренко, но к переходу последнего скептически относится главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке.
Отметим, что на Transfermarkt Угурджан Чакыр оценивается в 9,5 миллионов евро.
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