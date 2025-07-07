Шахтер готов обменять Бондаренко на футболиста Трабзонспора с доплатой
В ближайшее время хавбек может стать одноклубником Сикана, Зубкова и Батагова
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продолжает интересоваться услугами хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, которого хотел подписать еще в феврале.
«Трабзонспор» прилагает большие усилия для того, чтобы осуществить трансфер Бондаренко, который также хотел бы перебраться в стан «бордово-синих».
При этом, турки не хотят платить высокую сумму за трансфер, в то время как Бондаренко оценивается в 10 миллионов евро.
Помочь осуществлению сделки может интерес «Шахтера» к вратарю «Трабзонспора» Угурджану Чакыру. Сообщается, что «горняки» готовы обменять Бондаренко на Чакыра и еще доплатить турецкому клубу.
Ранее сообщалось, что Бондаренко близок к трансферу в «Трабзонспор».
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