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  4. Шахтер готов обменять Бондаренко на футболиста Трабзонспора с доплатой
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 14:44 |
2206
4

Шахтер готов обменять Бондаренко на футболиста Трабзонспора с доплатой

В ближайшее время хавбек может стать одноклубником Сикана, Зубкова и Батагова

07 июля 2025, 14:44 |
2206
4
Шахтер готов обменять Бондаренко на футболиста Трабзонспора с доплатой
shakhtar.com. Артем Бондаренко (слева)

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» продолжает интересоваться услугами хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, которого хотел подписать еще в феврале.

«Трабзонспор» прилагает большие усилия для того, чтобы осуществить трансфер Бондаренко, который также хотел бы перебраться в стан «бордово-синих».

При этом, турки не хотят платить высокую сумму за трансфер, в то время как Бондаренко оценивается в 10 миллионов евро.

Помочь осуществлению сделки может интерес «Шахтера» к вратарю «Трабзонспора» Угурджану Чакыру. Сообщается, что «горняки» готовы обменять Бондаренко на Чакыра и еще доплатить турецкому клубу.

Ранее сообщалось, что Бондаренко близок к трансферу в «Трабзонспор».

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Трабзонспор Угурджан Чакыр трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Haber Global
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Комментарии 4
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Олег Заворотный
Схоже що результати будуть гірші ніж минулого сезону. Хай вже просто пару друзів Турану привезуть та й все, непотріб всякий збирають
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+3
Roman
не розумію навіщо брали цього турка тренером, як на мене тренер рівня середняка УПЛ, наших тренерів такого рівня можна було знайти.
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+1
Bohum
Віддають зірку і ще доплачують.Сила Упл.
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+1
AK.228
Гонят 
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0
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Теннис
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