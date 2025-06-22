Трабзонспор готов продать Чакыра в Шахтер. Сам футболист хочет в Фенербахче

Руководство «Трабзонспора» раздумывает над продажей 29-летнего вратаря первой команды Угурджана Чакыра.

По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, в настоящий момент боссы «бордово-синих» склоняются к тому, чтобы продать Чакыра в «Шахтер», который уже сделал предложение по турецкому вратарю.

Также на Угурджана претендует «Фенербахче», но для этого клуба «Трабзонспор» установил цену на вратаря в размере 20 миллионов евро.

Сам Чакыр хотел бы перебраться в Стамбул и играть за «желтых канареек».

Отметим, что на счету Чакыра 31 матч в рядах национальной сборной Турции.