Трабзонспор готов продать Чакыра в Шахтер. Сам футболист хочет в Фенербахче
«Бордово-синие» не слишком-то и хотят усиливать одного из конкурентов в борьбе за чемпионство
Руководство «Трабзонспора» раздумывает над продажей 29-летнего вратаря первой команды Угурджана Чакыра.
По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, в настоящий момент боссы «бордово-синих» склоняются к тому, чтобы продать Чакыра в «Шахтер», который уже сделал предложение по турецкому вратарю.
Также на Угурджана претендует «Фенербахче», но для этого клуба «Трабзонспор» установил цену на вратаря в размере 20 миллионов евро.
Сам Чакыр хотел бы перебраться в Стамбул и играть за «желтых канареек».
Отметим, что на счету Чакыра 31 матч в рядах национальной сборной Турции.
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