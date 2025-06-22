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  4. Трабзонспор готов продать Чакыра в Шахтер. Сам футболист хочет в Фенербахче
Турция
22 июня 2025, 18:46 |
933
7

Трабзонспор готов продать Чакыра в Шахтер. Сам футболист хочет в Фенербахче

«Бордово-синие» не слишком-то и хотят усиливать одного из конкурентов в борьбе за чемпионство

22 июня 2025, 18:46 |
933
7
Трабзонспор готов продать Чакыра в Шахтер. Сам футболист хочет в Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Угурджан Чакыр

Руководство «Трабзонспора» раздумывает над продажей 29-летнего вратаря первой команды Угурджана Чакыра.

По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, в настоящий момент боссы «бордово-синих» склоняются к тому, чтобы продать Чакыра в «Шахтер», который уже сделал предложение по турецкому вратарю.

Также на Угурджана претендует «Фенербахче», но для этого клуба «Трабзонспор» установил цену на вратаря в размере 20 миллионов евро.

Сам Чакыр хотел бы перебраться в Стамбул и играть за «желтых канареек».

Отметим, что на счету Чакыра 31 матч в рядах национальной сборной Турции.

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Угурджан Чакыр Трабзонспор Фенербахче Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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avk2307
Туран работает на Эюпспор тут. Зачем Шахтеру вратарь, он просто создает элемент торговли. А Фенер будет выкладывать побольше...
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+1
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ViAn
За 29-ти річного воротаря, який був 4-5 років на піку, ніхто адекватний платити 20 млн не буде. Він не досяг за цей час прогресу Максимум - 10. Але дійсно завжди є історія як в МЮ, коли тренер з Нідерландів розводив Глейзерів на величезні трансфери за гравців із Нідерландів.
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0
ivankondrat96
Цей голкіпер потрібен хіба що Різника зібрались продавати. А посадити Різника на лавку досить безглузде рішення, враховуючи його гру в ЛЧ. 
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