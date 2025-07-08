Украина. Первая лига08 июля 2025, 11:41 |
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Пробой и тернопольская Нива проводят контрольный матч. Стартовые составы
Поединок пройдет на стадионе «Пробой-Арена» и начнется в 12:00
08 июля 2025, 11:41 |
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«Пробой» и «Нива» Тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды проведут спарринг на поле «Пробоя».
«Пробой» в сезоне 2024/25 стал чемпионом Второй лиги. Команда стала первой в группе А, а в матчах за золотые медали была сильнее «Колоса-2».
«Нива» прошлый сезон в Первой лиге закончила на 11 месте. В 24 матчах команда набрала 32 очка (8 побед, 8 ничьих и 8 поражений).
Ранее сообщалось, что «Рух» в контрольном матче проиграл тернопольской «Ниве».
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