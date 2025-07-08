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  4. Пробой и тернопольская Нива проводят контрольный матч. Стартовые составы
Украина. Первая лига
08 июля 2025, 11:41 |
287
0

Пробой и тернопольская Нива проводят контрольный матч. Стартовые составы

Поединок пройдет на стадионе «Пробой-Арена» и начнется в 12:00

08 июля 2025, 11:41 |
287
0
Пробой и тернопольская Нива проводят контрольный матч. Стартовые составы
ФК Нива Тернополь

«Пробой» и «Нива» Тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды проведут спарринг на поле «Пробоя».

«Пробой» в сезоне 2024/25 стал чемпионом Второй лиги. Команда стала первой в группе А, а в матчах за золотые медали была сильнее «Колоса-2».

«Нива» прошлый сезон в Первой лиге закончила на 11 месте. В 24 матчах команда набрала 32 очка (8 побед, 8 ничьих и 8 поражений).

Ранее сообщалось, что «Рух» в контрольном матче проиграл тернопольской «Ниве».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины товарищеские матчи Нива Тернополь Пробой Городенка стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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