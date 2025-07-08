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Товарищеские матчи
Пробой
08.07.2025 12:00 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 14:48 | Обновлено 08 июля 2025, 15:42
405
0

Пробой в контрольном матче победил тернопольскую Ниву

Поединок прошел на стадионе «Пробой-Арена»

08 июля 2025, 14:48 | Обновлено 08 июля 2025, 15:42
405
0
Пробой в контрольном матче победил тернопольскую Ниву
ФК Нива Тернополь

«Пробой» и «Нива» Тернополь готовятся к старту нового сезона в Первой лиге. Команды провели спарринг на поле «Пробоя».

«Пробой» в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги. Команда получила повышение в классе и ставит перед собой задачу не затеряться в Первой лиге.

В контрольном поединке с тернопольской «Нивой» «Пробой» забил два мяча в первом тайме. Отличились Богдан Оринчак и Владимир Радульский.

После перерыва «Нива» смогла отыграть один мяч. Но уйти от поражения тернопольскому клубу не удалось.

Товарищеский матч. 8 июля. Городенка

«Пробой» – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Оринчак (13), Радульский (43) – Давыдов (57)

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка Богдан Оринчак Сергей Давыдов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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