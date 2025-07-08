Пробой в контрольном матче победил тернопольскую Ниву
Поединок прошел на стадионе «Пробой-Арена»
«Пробой» и «Нива» Тернополь готовятся к старту нового сезона в Первой лиге. Команды провели спарринг на поле «Пробоя».
«Пробой» в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги. Команда получила повышение в классе и ставит перед собой задачу не затеряться в Первой лиге.
В контрольном поединке с тернопольской «Нивой» «Пробой» забил два мяча в первом тайме. Отличились Богдан Оринчак и Владимир Радульский.
После перерыва «Нива» смогла отыграть один мяч. Но уйти от поражения тернопольскому клубу не удалось.
Товарищеский матч. 8 июля. Городенка
«Пробой» – «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Оринчак (13), Радульский (43) – Давыдов (57)
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