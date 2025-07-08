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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 10:38 |
91
0

ЮКСА и Чайка проводят контрольный матч

Поединок пройдет на базе ЮКСА и начнется в 11:00

08 июля 2025, 10:38 |
91
0
ЮКСА и Чайка проводят контрольный матч
ФК ЮКСА

ЮКСА проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником станет футбольный клуб «Чайка».

«Чайка» выступает во Второй лиге. В пошлом сезоне команда в 18 матчах набрала 19 очков (4 победы, 7 ничьих, 7 поражений) и заняла в турнирной таблице группы Б седьмое место.

ЮКСА в прошлом сезоне боролась за выход в УПЛ. В чемпионской группе Первой лиги команда заняла восьмое место (7 побед, 6 ничьих и 9 поражений). От зоны переходных матчей с командами УПЛ ЮКСА отстала на 8 очков.

Ранее сообщалось, что ЮКСА нашла усиление вратарской позиции во Второй лиге.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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