ЮКСА и Чайка проводят контрольный матч
Поединок пройдет на базе ЮКСА и начнется в 11:00
ЮКСА проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником станет футбольный клуб «Чайка».
«Чайка» выступает во Второй лиге. В пошлом сезоне команда в 18 матчах набрала 19 очков (4 победы, 7 ничьих, 7 поражений) и заняла в турнирной таблице группы Б седьмое место.
ЮКСА в прошлом сезоне боролась за выход в УПЛ. В чемпионской группе Первой лиги команда заняла восьмое место (7 побед, 6 ничьих и 9 поражений). От зоны переходных матчей с командами УПЛ ЮКСА отстала на 8 очков.
Ранее сообщалось, что ЮКСА нашла усиление вратарской позиции во Второй лиге.
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