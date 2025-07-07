Украина. Первая лига07 июля 2025, 22:09 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА нашла усиление вратарской позиции во Второй лиге
Голкипер «Ужгорода» Александр Постемский пошел на повышение
07 июля 2025, 22:09 |
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19-летний голкипер ФК «Ужгород» Александр Постемский продолжит карьеру в клубе из Тарасовки – ЮКСА.
Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.
Постемский начинал карьеру в академии львовских «Карпат».
В Закарпатье выступал за «Минай» и любительский клуб СХИ, который прошел процесс слияния с ФК «Ужгород».
По ФК «Ужгород» Александр Постемский провел в прошлом сезоне 13 матчей.
Ранее стало известно, что перволиговый клуб ЮКСА возглавил тренер из Бразилии.
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