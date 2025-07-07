ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА нашла усиление вратарской позиции во Второй лиге

19-летний голкипер ФК «Ужгород» Александр Постемский продолжит карьеру в клубе из Тарасовки – ЮКСА.

Об этом сообщила пресс-служба закарпатского клуба.

Постемский начинал карьеру в академии львовских «Карпат».

В Закарпатье выступал за «Минай» и любительский клуб СХИ, который прошел процесс слияния с ФК «Ужгород».

По ФК «Ужгород» Александр Постемский провел в прошлом сезоне 13 матчей.

Ранее стало известно, что перволиговый клуб ЮКСА возглавил тренер из Бразилии.