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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 15:05 |
1395
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский тренер возглавил клуб Первой лиги Украины

ЮКСА Тарасовка объявила о назначении Андерсона Мендеса Рибейро

05 июля 2025, 15:05 |
1395
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский тренер возглавил клуб Первой лиги Украины
ФК ЮКСА Тарасовка. Андерсон Рибейро

Бразильский специалист Андерсон Мендес Рибейро возглавил клуб Первой лиги Украины – о сотрудничестве с наставником объявила ЮКСА Тарасовка.

Андерсон завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской «Риге» и харьковском «Металлисте». Стоит отметить, что среди всех украинских команд Рибейро больше всего матчей сыграл за «Харьков» – нападающий забил 15 голов за 92 поединка.

Изначально предполагалось, что бразилец войдет в тренерский штаб ЮКСА и будет выполнять роль ассистента, однако теперь он стал полноценным главным тренером команды. Детали контракта не разглашаются.

«У специалиста есть тренерский диплом UEFA «A». Новая страница истории ЮКСА, начинается именно сейчас!» – сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Во главе ЮКСА в прошлом сезоне работал Дмитрий Чирикал, но концовку чемпионата коллектив из Тарасовки доигрывал под руководством Ивана Остапова. ЮКСА заняла восьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы. Команда набрала 27 баллов и отстала на восемь пунктов от зоны стыковых матчей.

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Николай Титюк Источник: ФК ЮКСА
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