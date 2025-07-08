ЮКСА в спарринге обыграла команду Второй лиги
В первом контрольном матче на учебно–тренировочных сборах ЮКСА одержала победу над «Чайкой»
ЮКСА сыграла первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Команда со счетом 1:0 обыграла футбольный клуб «Чайка».
«Чайка» выступает во Второй лиге. В пошлом сезоне команда набрала 19 очков в 18 матчах (4 победы, 7 ничьих, 7 поражений) и заняла в турнирной таблице группы Б седьмое место.
ЮКСА в сезоне 2024/25 боролась за выход в УПЛ. В чемпионской группе Первой лиги команда заняла восьмое место (7 побед, 6 ничьих и 9 поражений). От зоны переходных матчей с командами УПЛ ЮКСА отстала на 8 очков.
Поединок ЮКСА – «Чайка» завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Роман Ювхимец.
Товарищеский матч. 8 июля. Тарасовка
ЮКСА – «Чайка» – 1:0
Гол: Роман Ювхимец, 53
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