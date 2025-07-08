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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 13:26 |
221
0

ЮКСА в спарринге обыграла команду Второй лиги

В первом контрольном матче на учебно–тренировочных сборах ЮКСА одержала победу над «Чайкой»

08 июля 2025, 13:26 |
221
0
ЮКСА в спарринге обыграла команду Второй лиги
ФК ЮКСА

ЮКСА сыграла первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Команда со счетом 1:0 обыграла футбольный клуб «Чайка».

«Чайка» выступает во Второй лиге. В пошлом сезоне команда набрала 19 очков в 18 матчах (4 победы, 7 ничьих, 7 поражений) и заняла в турнирной таблице группы Б седьмое место.

ЮКСА в сезоне 2024/25 боролась за выход в УПЛ. В чемпионской группе Первой лиги команда заняла восьмое место (7 побед, 6 ничьих и 9 поражений). От зоны переходных матчей с командами УПЛ ЮКСА отстала на 8 очков.

Поединок ЮКСА – «Чайка» завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Роман Ювхимец.

Товарищеский матч. 8 июля. Тарасовка

ЮКСА – «Чайка» – 1:0

Гол: Роман Ювхимец, 53

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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