Рома и Интер начали борьбу за полузащитника Палмейраса
Ришар Риос может заиграть в Европе
25-летний колумбийский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос привлек внимание сразу двух клубов Серии А.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
За бразильцем следят «Интер» и «Рома», готовые заплатить клубу желаемую сумму в 30 миллионов евро.
Риос в этом сезоне сыграл за «Палмейрас» 35 матчей и забил 4 мяча. Из них уже пять игр отыграл на клубном чемпионате мира.
По информации портала Transfermarkt, Риос оценивается в 16 миллионов евро.
Ранее стало известно, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может перейти в «Милан».
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