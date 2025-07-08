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Италия
08 июля 2025, 03:24 | Обновлено 08 июля 2025, 03:36
39
0

Рома и Интер начали борьбу за полузащитника Палмейраса

Ришар Риос может заиграть в Европе

08 июля 2025, 03:24 | Обновлено 08 июля 2025, 03:36
39
0
Рома и Интер начали борьбу за полузащитника Палмейраса
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний колумбийский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос привлек внимание сразу двух клубов Серии А.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За бразильцем следят «Интер» и «Рома», готовые заплатить клубу желаемую сумму в 30 миллионов евро.

Риос в этом сезоне сыграл за «Палмейрас» 35 матчей и забил 4 мяча. Из них уже пять игр отыграл на клубном чемпионате мира.

По информации портала Transfermarkt, Риос оценивается в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может перейти в «Милан».

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Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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