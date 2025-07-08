Уимблдон08 июля 2025, 01:02 |
93
1
Жуткое невезение: Димитров снялся с пятого турнира Grand Slam подряд
Григор из-за травмы правой грудной мышцы не сумела доиграть матч против Янника Синнера
08 июля 2025, 01:02 |
93
1
Болгарский теннисист Григор Димитров не сумел доиграть матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 против Янника Синнера из-за травмы правой грудной мышцы.
Димитров снимается с пятого турнира Grand Slam подряд. Неудачная серия болгарина продолжается с Уимблдона-2024.
Матчи Димитрова на Grand Slam, которые он завершил досрочно:
- 🏆 Уимблдон-2024. 1/8 финала: Григор Димитров – Даниил Медведев – 3:5, RET., Димитров
- 🏆 US Open 2024. 1/4 финала: Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, RET., Димитров
- 🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала: Григор Димитров – Франческо Пассаро – 5:7, 1:2, RET., Димитров
- 🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала: Григор Димитров – Итан Квинн – 6:2, 6:3, 2:6, RET., Димитров
- 🏆 Уимблдон-2025. 1/8 финала: Григор Димитров – Янник Синнер – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров
Димитров на Уимблдоне-2025 отдал всего один сет. Григор прошел Йосихито Нисиоку (3:0), Корентена Муте (3:1), Себастьяна Офнера (3:0) и вел 2:0 по партиям в поединке против Янника Синнера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2025, 23:23 8
Михаил отстранен из-за допингового скандала
Футбол | 07 июля 2025, 05:56 0
Француз – о Гвардиоле
Футбол | 07.07.2025, 07:27
Теннис | 07.07.2025, 23:02
Бокс | 07.07.2025, 09:14
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пичалька
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2025, 20:11 2
06.07.2025, 12:16 1
06.07.2025, 21:28 2
07.07.2025, 04:03
06.07.2025, 07:03
07.07.2025, 06:50 2
06.07.2025, 00:12
07.07.2025, 07:08