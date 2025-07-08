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  4. Жуткое невезение: Димитров снялся с пятого турнира Grand Slam подряд
Уимблдон
08 июля 2025, 01:02 |
93
1

Жуткое невезение: Димитров снялся с пятого турнира Grand Slam подряд

Григор из-за травмы правой грудной мышцы не сумела доиграть матч против Янника Синнера

08 июля 2025, 01:02 |
93
1
Жуткое невезение: Димитров снялся с пятого турнира Grand Slam подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров не сумел доиграть матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 против Янника Синнера из-за травмы правой грудной мышцы.

Димитров снимается с пятого турнира Grand Slam подряд. Неудачная серия болгарина продолжается с Уимблдона-2024.

Матчи Димитрова на Grand Slam, которые он завершил досрочно:

  • 🏆 Уимблдон-2024. 1/8 финала: Григор Димитров – Даниил Медведев – 3:5, RET., Димитров
  • 🏆 US Open 2024. 1/4 финала: Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, RET., Димитров
  • 🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала: Григор Димитров – Франческо Пассаро – 5:7, 1:2, RET., Димитров
  • 🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала: Григор Димитров – Итан Квинн – 6:2, 6:3, 2:6, RET., Димитров
  • 🏆 Уимблдон-2025. 1/8 финала: Григор Димитров – Янник Синнер – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров

Димитров на Уимблдоне-2025 отдал всего один сет. Григор прошел Йосихито Нисиоку (3:0), Корентена Муте (3:1), Себастьяна Офнера (3:0) и вел 2:0 по партиям в поединке против Янника Синнера.

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Григор Димитров Уимблдон-2025 травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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