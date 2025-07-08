Жуткое невезение: Димитров снялся с пятого турнира Grand Slam подряд

Болгарский теннисист Григор Димитров не сумел доиграть матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 против Янника Синнера из-за травмы правой грудной мышцы.

Димитров снимается с пятого турнира Grand Slam подряд. Неудачная серия болгарина продолжается с Уимблдона-2024.

Матчи Димитрова на Grand Slam, которые он завершил досрочно:

🏆 Уимблдон-2024. 1/8 финала: Григор Димитров – Даниил Медведев – 3:5, RET., Димитров

1/8 финала: Григор Димитров – Даниил Медведев – 3:5, RET., Димитров 🏆 US Open 2024. 1/4 финала: Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, RET., Димитров

1/4 финала: Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, RET., Димитров 🏆 Australian Open 2025 . 1/64 финала: Григор Димитров – Франческо Пассаро – 5:7, 1:2, RET., Димитров

. 1/64 финала: Григор Димитров – Франческо Пассаро – 5:7, 1:2, RET., Димитров 🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала: Григор Димитров – Итан Квинн – 6:2, 6:3, 2:6, RET., Димитров

1/64 финала: Григор Димитров – Итан Квинн – 6:2, 6:3, 2:6, RET., Димитров 🏆 Уимблдон-2025. 1/8 финала: Григор Димитров – Янник Синнер – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров

Димитров на Уимблдоне-2025 отдал всего один сет. Григор прошел Йосихито Нисиоку (3:0), Корентена Муте (3:1), Себастьяна Офнера (3:0) и вел 2:0 по партиям в поединке против Янника Синнера.