ФОТО Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров травмировался
Легендарный швейцарец наблюдал за матчем Григора против Янника Синнера на Уимблдоне
7 июля болгарский теннисист Григор Димитров не сумел доиграть матч 1/8 финала Уимблдона-2025 против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера.
Димитров вел 2:0 по сетам и при счете 2:2 в третьей партии травмировал правую грудную мышцу после того, как сделал эйс на геймболе.
Григор в слезах снялся с поединка. В шоке был и легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который наблюдал за поединком с трибун.
Роджер в понедельник пришел на центральный корт Уимблдонского турнира, на котором восемь раз за карьеру поднимал трофей над головой. Федерер также присутствовал на противостоянии Новака Джоковича и Алекса де Минаура.
ФОТО. Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров снялся
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