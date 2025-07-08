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  4. ФОТО. Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров травировался
Уимблдон
08 июля 2025, 00:16 |
595
0

ФОТО. Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров травировался

Легендарный швейцарец наблюдал за матчем Григора против Янника Синнера на Уимблдоне

08 июля 2025, 00:16 |
595
0
ФОТО. Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров травировался
Twitter. Роджер Федерер

7 июля болгарский теннисист Григор Димитров не сумел доиграть матч 1/8 финала Уимблдона-2025 против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера.

Димитров вел 2:0 по сетам и при счете 2:2 в третьей партии травмировал правую грудную мышцу после того, как сделал эйс на геймболе.

Григор в слезах снялся с поединка. В шоке был и легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который наблюдал за поединком с трибун.

Роджер в понедельник пришел на центральный корт Уимблдонского турнира, на котором восемь раз за карьеру поднимал трофей над головой. Федерер также присутствовал на противостоянии Новака Джоковича и Алекса де Минаура.

ФОТО. Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров снялся

По теме:
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ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера
Роджер Федерер Григор Димитров травма Янник Синнер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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