В понедельник, 7 июля, болгарский теннисист Григор Димитров вышел на матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера из Италии.

Димитров взяла первые два сета со счетом 6:3, 7:5. Третью партию теннисисты начали с обменами геймов на своей подаче и при счете 2:2 случился неприятный инцидент.

Димитров на геймболе подал эйс и сразу же схватился за праву мышцу груди. Григор в слезах снялся с поединка.

ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера