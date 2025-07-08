ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера
Григор подал на вылет и сразу же схватился за праву грудь... Болгарин был в сете от победы
В понедельник, 7 июля, болгарский теннисист Григор Димитров вышел на матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера из Италии.
Димитров взяла первые два сета со счетом 6:3, 7:5. Третью партию теннисисты начали с обменами геймов на своей подаче и при счете 2:2 случился неприятный инцидент.
Димитров на геймболе подал эйс и сразу же схватился за праву мышцу груди. Григор в слезах снялся с поединка.
ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера
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