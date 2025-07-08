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  4. ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера
Уимблдон
08 июля 2025, 00:26 |
482
0

ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера

Григор подал на вылет и сразу же схватился за праву грудь... Болгарин был в сете от победы

08 июля 2025, 00:26 |
482
0
ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера
Григор Димитров

В понедельник, 7 июля, болгарский теннисист Григор Димитров вышел на матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 против лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера из Италии.

Димитров взяла первые два сета со счетом 6:3, 7:5. Третью партию теннисисты начали с обменами геймов на своей подаче и при счете 2:2 случился неприятный инцидент.

Димитров на геймболе подал эйс и сразу же схватился за праву мышцу груди. Григор в слезах снялся с поединка.

ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера

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видео Григор Димитров Янник Синнер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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