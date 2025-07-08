Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР: Не чувствую себя победителем. Он заслужил сыграть в четвертьфинале
Уимблдон
08 июля 2025, 00:40 | Обновлено 08 июля 2025, 00:41
243
0

СИННЕР: Не чувствую себя победителем. Он заслужил сыграть в четвертьфинале

Янник высказался после матча, в котором Григор Димитров снялся из-за травмы

08 июля 2025, 00:40 | Обновлено 08 июля 2025, 00:41
243
0
СИННЕР: Не чувствую себя победителем. Он заслужил сыграть в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Григор Димитров

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер дал флеш-интервью на корте после матче 1/8 финала Уимблдона-2025 против Григора Димитрова, в котором болгарин в третьем сете снялся из-за травмы правой грудной мышцы:

– Это был тяжелый момент для Григора Димитрова. В такие моменты очень трудно подобрать правильные слова. Простите, что ставим вас в такую ситуацию. Наверняка и для вас это непросто, особенно видеть, как страдает ваш оппонент, коллега. О чем вы сейчас думаете?

– Честно говоря, я даже не знаю, что сказать… Он – невероятный игрок, думаю, сегодня все это увидели. Ему очень не везло в последние пару лет. Он потрясающий теннисист, хороший мой друг. Мы прекрасно понимаем друг друга и вне корта.

Видеть его в такой ситуации... Это, правда, очень тяжело. Если бы у него была хоть какая-то возможность сыграть в четвертьфинале... Он это заслужил. Сейчас я больше всего надеюсь на то, чтобы он как можно скорее восстановится.

Это действительно очень обидно для него. Я не воспринимаю это как победу. Это просто очень печальный момент, который мы все сейчас переживаем.

Мне кажется, даже на последних турнирах Grand Slam он много боролся с травмами. И видеть, как это снова повторяется – это очень тяжело. Мы все видели по его реакции, насколько он любит этот спорт. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре.

Димитров вел 6:3, 7:5 и в четвертом гейме третьей партии подал эйс на геймболе, после чего схватился за правую мышцу груди и снялся с матча.

По теме:
Жуткое невезение: Димитров снялся с пятого турнира Grand Slam подряд
ВИДЕО. Тот самый эйс, после которого Димитров снялся с матча против Синнера
ФОТО. Роджер в шоке: реакция Федерера после того, как Димитров травировался
Янник Синнер Григор Димитров Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Бокс | 07 июля 2025, 09:14 3
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри

Александр может сразиться с Джейком Полом

Синнер досрочно вышел в четвертьфинал Уимблдона. Димитров вел 2:0 по сетам!
Теннис | 07 июля 2025, 23:07 9
Синнер досрочно вышел в четвертьфинал Уимблдона. Димитров вел 2:0 по сетам!
Синнер досрочно вышел в четвертьфинал Уимблдона. Димитров вел 2:0 по сетам!

Григор не сумел продолжить поединок в третьей партии четвертого раунда из-за травмы грудной мышцы

Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 07.07.2025, 06:50
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Теннис | 07.07.2025, 23:02
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
07.07.2025, 07:56 3
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
07.07.2025, 23:23
Бокс
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
06.07.2025, 07:23
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
06.07.2025, 12:34 2
Бокс
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43 2
Футбол
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 16
Футбол
Украина перед отбором на ЧЕ уверенно победила вице-чемпионов Европы
Украина перед отбором на ЧЕ уверенно победила вице-чемпионов Европы
06.07.2025, 10:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем