СИННЕР: Не чувствую себя победителем. Он заслужил сыграть в четвертьфинале

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер дал флеш-интервью на корте после матче 1/8 финала Уимблдона-2025 против Григора Димитрова, в котором болгарин в третьем сете снялся из-за травмы правой грудной мышцы:

– Это был тяжелый момент для Григора Димитрова. В такие моменты очень трудно подобрать правильные слова. Простите, что ставим вас в такую ситуацию. Наверняка и для вас это непросто, особенно видеть, как страдает ваш оппонент, коллега. О чем вы сейчас думаете?

– Честно говоря, я даже не знаю, что сказать… Он – невероятный игрок, думаю, сегодня все это увидели. Ему очень не везло в последние пару лет. Он потрясающий теннисист, хороший мой друг. Мы прекрасно понимаем друг друга и вне корта.

Видеть его в такой ситуации... Это, правда, очень тяжело. Если бы у него была хоть какая-то возможность сыграть в четвертьфинале... Он это заслужил. Сейчас я больше всего надеюсь на то, чтобы он как можно скорее восстановится.

Это действительно очень обидно для него. Я не воспринимаю это как победу. Это просто очень печальный момент, который мы все сейчас переживаем.

Мне кажется, даже на последних турнирах Grand Slam он много боролся с травмами. И видеть, как это снова повторяется – это очень тяжело. Мы все видели по его реакции, насколько он любит этот спорт. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре.

Димитров вел 6:3, 7:5 и в четвертом гейме третьей партии подал эйс на геймболе, после чего схватился за правую мышцу груди и снялся с матча.