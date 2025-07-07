Кривбасс изучает возможность подписания молодого нигерийского форварда

Криворожский «Кривбасс» продолжает поиски усиления атаки и рассматривает возможность подписания 19-летнего нигерийского нападающего Тиджани Мохаммеда.

Юный нигериец в настоящее время находится в структуре местного клуба «Майлантарки Кеа», а прошлый сезон провел в аренде в Швеции, выступая за «Хаммарбю Таланг» – фарм-клуб «Хаммарбю», представителя высшего дивизиона.

У тренерского штаба «Кривбасса» пока нет окончательного решения по потенциальному новичку. Финальный вердикт в клубе должны вынести в ближайшее время после детального анализа игры Тиджани.