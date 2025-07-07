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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 22:43 | Обновлено 07 июля 2025, 23:07
164
0

Кривбасс изучает возможность подписания молодого нигерийского форварда

Тиджани Мохаммед играл за фарм-клуб «Хаммарбю» в Швеции

07 июля 2025, 22:43 | Обновлено 07 июля 2025, 23:07
164
0
Кривбасс изучает возможность подписания молодого нигерийского форварда
ФК Хаммарбю Таланг. Тиджани Мохаммед

Криворожский «Кривбасс» продолжает поиски усиления атаки и рассматривает возможность подписания 19-летнего нигерийского нападающего Тиджани Мохаммеда.

Юный нигериец в настоящее время находится в структуре местного клуба «Майлантарки Кеа», а прошлый сезон провел в аренде в Швеции, выступая за «Хаммарбю Таланг» – фарм-клуб «Хаммарбю», представителя высшего дивизиона.

У тренерского штаба «Кривбасса» пока нет окончательного решения по потенциальному новичку. Финальный вердикт в клубе должны вынести в ближайшее время после детального анализа игры Тиджани.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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