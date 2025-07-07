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Италия
07 июля 2025, 20:41 | Обновлено 07 июля 2025, 21:25
2388
1

Стало известно, состоится ли трансфер Лунина в Милан

Итальянский клуб решил вопрос с вратарем

07 июля 2025, 20:41 | Обновлено 07 июля 2025, 21:25
2388
1
Стало известно, состоится ли трансфер Лунина в Милан
Football365. Майк Меньян и Андрей Лунин

Итальянский «Милан» решил вопрос со стартовым вратарем на следующий сезон.

Главный тренер «красно-черных» Массимилиано Аллегри сообщил, что вратарь сборной Франции Майк Меньян останется в клубе на следующий сезон. Итальянский клуб убедил вратаря остаться, он продолжит носить капитанскую повязку.

Таким образом «Милан» прекратил поиски замены французскому киперу. Интересно, что главным фаворитом на замену Меньяна был голкипер Андрей Лунин из «Реала». Сообщалось, что «россонери», в случае ухода Меньяна, были готовы заплатить «Реалу» за Лунина 25 миллионов евро.

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Массимилиано Аллегри Майк Меньян Милан трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Меньян - це круто!
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