Стало известно, состоится ли трансфер Лунина в Милан

Итальянский «Милан» решил вопрос со стартовым вратарем на следующий сезон.

Главный тренер «красно-черных» Массимилиано Аллегри сообщил, что вратарь сборной Франции Майк Меньян останется в клубе на следующий сезон. Итальянский клуб убедил вратаря остаться, он продолжит носить капитанскую повязку.

Таким образом «Милан» прекратил поиски замены французскому киперу. Интересно, что главным фаворитом на замену Меньяна был голкипер Андрей Лунин из «Реала». Сообщалось, что «россонери», в случае ухода Меньяна, были готовы заплатить «Реалу» за Лунина 25 миллионов евро.