24-летний вингер лондонского Челси Михаил Мудрик посетил матч украинской теннисистки Людмилы Киченок на Уимблдонском турнире 2025.

Футболист сидел в боксе Людмилы во время ее поединка 1/8 финала парного разряда. 7 июля Киченок и ее напарница Эллен Перес в двух сетах уступили тандему Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Михаил отстранен от соревнований с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста. В середине июня Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула Мудрику обвинение в нарушении антидопинговых правил. Украинцу грозит четыре года дисквалификации.

ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025