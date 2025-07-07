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Уимблдон
07 июля 2025, 17:57 | Обновлено 07 июля 2025, 18:15
1619
0

ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025

7 июля Михаил посетил парный поединок Людмилы Киченок на травяном мейджоре в Лондоне

07 июля 2025, 17:57 | Обновлено 07 июля 2025, 18:15
1619
0
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
Instagram. Михаил Мудрик

24-летний вингер лондонского Челси Михаил Мудрик посетил матч украинской теннисистки Людмилы Киченок на Уимблдонском турнире 2025.

Футболист сидел в боксе Людмилы во время ее поединка 1/8 финала парного разряда. 7 июля Киченок и ее напарница Эллен Перес в двух сетах уступили тандему Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Михаил отстранен от соревнований с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста. В середине июня Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула Мудрику обвинение в нарушении антидопинговых правил. Украинцу грозит четыре года дисквалификации.

ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025

ФОТО. Чат Telegram-канала Ukrainian Tennis
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фото Михаил Мудрик Людмила Киченок Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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