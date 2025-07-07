Рух – Нива Тернополь – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Рух» и «Нива» подготовку к новому сезону проводят в Украине. Команды сыграли контрольный матч, в котором победу одержал представитель Первой лиги.

К сезону 2025/26 «Рух» готовится под руководством нового главного тренера Ивана Федыка. И пока команда не побеждала.

Первый спарринг летнего межсезонья «Рух» поводил 28 июня. Команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом». Во втором контрольном матче «Рух» со счетом 1:2 проиграл тернопольской «Ниве».

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Руха». Выйти вперед львовскому клубу помог автогол.

Однако сразу после перерыва «Нива» сравняла счет. Отличился вингер тернопольской команды Марьян Мысык.

На этом гости не остановились. На 79-й минуте Максим Вадовский забил победный для тернопольской «Нивы» гол.

Товарищеский матч. 5 июля. Винники

«Рух» Львов – «Нива» Тернополь – 1:2

Голы: ИНП, 39 (автогол) – Мысык, 46, Вадовский, 79

«Рух»: Воробьев, Лях, Слюбик, Левицкий (Товарницкий, 46), Роман, Пидгурский (ИНП, 61), Притула (Квас, 46), Бойко, Касарда (Мужиловский, 80), Китела (Джума, 26), Рунич (Денисов, 56)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча