Монреаль – Интер Майами – 1:4. Месси показал магию. Видео голов и обзор

Интер Майами разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата MLS (4:1).



Знаменитый аргентинец Лионель Месси красивыми сольными проходами оформил дубль, а также отдал результативную передачу на Тадео Альенде.

Первый мяч Месси забил на 40-й минуте, а второй – на 62-й. Теперь в его активе 12 голов и 8 ассистов.

За Монреаль украинец Геннадий Синчук вышел на замену на 80-й минуте.

MLS. Регулярный чемпионат

6 июля 2025 года, Монреаль, Стадион Сапуто

Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами – 1:4 (1:2)

Голы: Овусу, 2 – Альенде, 33, Месси, 40, 62, Сеговия, 60

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