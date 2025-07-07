Монреаль – Интер Майами – 1:4. Месси показал магию. Видео голов и обзор
Знаменитый аргентинский форвард забил два гола и сделал ассист
Интер Майами разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата MLS (4:1).
Знаменитый аргентинец Лионель Месси красивыми сольными проходами оформил дубль, а также отдал результативную передачу на Тадео Альенде.
Первый мяч Месси забил на 40-й минуте, а второй – на 62-й. Теперь в его активе 12 голов и 8 ассистов.
За Монреаль украинец Геннадий Синчук вышел на замену на 80-й минуте.
MLS. Регулярный чемпионат
6 июля 2025 года, Монреаль, Стадион Сапуто
Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами – 1:4 (1:2)
Голы: Овусу, 2 – Альенде, 33, Месси, 40, 62, Сеговия, 60
Видео голов и обзор матча
События матча
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