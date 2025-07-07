Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монреаль – Интер Майами – 1:4. Месси показал магию. Видео голов и обзор
МЛС США
Монреаль
06.07.2025 02:30 – FT 1 : 4
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
07 июля 2025, 03:47 | Обновлено 07 июля 2025, 04:21
46
0

Монреаль – Интер Майами – 1:4. Месси показал магию. Видео голов и обзор

Знаменитый аргентинский форвард забил два гола и сделал ассист

07 июля 2025, 03:47 | Обновлено 07 июля 2025, 04:21
46
0
Монреаль – Интер Майами – 1:4. Месси показал магию. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Интер Майами разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата MLS (4:1).

Знаменитый аргентинец Лионель Месси красивыми сольными проходами оформил дубль, а также отдал результативную передачу на Тадео Альенде.

Первый мяч Месси забил на 40-й минуте, а второй – на 62-й. Теперь в его активе 12 голов и 8 ассистов.

За Монреаль украинец Геннадий Синчук вышел на замену на 80-й минуте.

MLS. Регулярный чемпионат

6 июля 2025 года, Монреаль, Стадион Сапуто

Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами – 1:4 (1:2)

Голы: Овусу, 2 – Альенде, 33, Месси, 40, 62, Сеговия, 60

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Осеи Овусу (Монреаль).
По теме:
Мексика обыграла США в финале и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ
Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025
ФОТО. Последняя проверка сил. Ничья Шахтера в спарринге со Словацко
Лионель Месси Клуб де Фут Монреаль Интер Майами Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Геннадий Синчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06 июля 2025, 22:29 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Теннис | 06 июля 2025, 07:03 0
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025

Даяна Ястремская в третьем раунде травяного мейджора проиграла Джессике Бузас Манейро

Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Теннис | 06.07.2025, 07:23
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Футбол | 07.07.2025, 04:23
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Флик запланировал трансфер в Барселону двух звездных футболистов
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Футбол | 06.07.2025, 23:14
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
06.07.2025, 09:10 14
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
05.07.2025, 11:27
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 9
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем