С дублем Месси. Интер Майами разгромил Монреаль с украинцем в составе
Геннадий Синчук в матче вышел на замену
6 июля в MLS встретились «Монреаль Импакт» и «Интер Майами».
Это была первая игра чемпионата для «Интер Майами» после вылета из клубного чемпионата мира.
Уже на 2-й минуте Месси и компания были вынуждены нервничать, ведь соперник вышел вперед. Именно Лионель Месси неудачно отдал пас защитнику. В итоге «кожаный» оказался в ногах Овусу, который открыл счет.
Однако еще в первом тайме игроки «Интер Майами» исправили ситуацию. На 30-й минуте счет сравнял Тадео Альенде, а на 44-й Лионель Месси вывел команду вперед.
Во втором тайме игроки «Интер Майами» забили еще дважды. На 60-й Теласко Сеговия сделал счет 3:1, а через две минуты Месси поставил точку – 4:1.
Украинский форвард «Монреаля» Геннадий Синчук сыграл в матче чуть более 10 минут, сменив на 80-й Кейдена Кларка.
MLS. 6 июля
Монреаль Импакт – Интер Майами – 1:4
Голы: Овусу, 2, – Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60
Видео голов и обзор матча
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