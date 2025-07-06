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МЛС США
Монреаль
06.07.2025 02:30 – FT 1 : 4
Интер Майами
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Major League Soccer
06 июля 2025, 05:02 | Обновлено 06 июля 2025, 05:33
264
0

С дублем Месси. Интер Майами разгромил Монреаль с украинцем в составе

Геннадий Синчук в матче вышел на замену

06 июля 2025, 05:02 | Обновлено 06 июля 2025, 05:33
264
0
С дублем Месси. Интер Майами разгромил Монреаль с украинцем в составе
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля в MLS встретились «Монреаль Импакт» и «Интер Майами».

Это была первая игра чемпионата для «Интер Майами» после вылета из клубного чемпионата мира.

Уже на 2-й минуте Месси и компания были вынуждены нервничать, ведь соперник вышел вперед. Именно Лионель Месси неудачно отдал пас защитнику. В итоге «кожаный» оказался в ногах Овусу, который открыл счет.

Однако еще в первом тайме игроки «Интер Майами» исправили ситуацию. На 30-й минуте счет сравнял Тадео Альенде, а на 44-й Лионель Месси вывел команду вперед.

Во втором тайме игроки «Интер Майами» забили еще дважды. На 60-й Теласко Сеговия сделал счет 3:1, а через две минуты Месси поставил точку – 4:1.

Украинский форвард «Монреаля» Геннадий Синчук сыграл в матче чуть более 10 минут, сменив на 80-й Кейдена Кларка.

MLS. 6 июля

Монреаль Импакт – Интер Майами – 1:4

Голы: Овусу, 2, – Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60

Видео голов и обзор матча

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Монреаль Импакт Геннадий Синчук видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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