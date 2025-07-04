6 июля на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Монреаль» встретится с «Интер Майами». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

«Монреаль»

Команда – один из немногих представителей Канады в профессиональном североамериканском первенстве. Причем он достигал успеха в национальном Чемпионшипе (5 титулов) и даже в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (выход в финал в 2015-м), но не особенно блистал в МЛС. В прошлом сезоне она закончила восьмой на Востоке – но потом уступили по пенальти уайлд-кард «Атланте».

В этом сезоне о таком уровне и мечтать не приходится. Хотя со своим статусом аутсайдера в Квебеке мириться не хотят, и если до середины июня была одна победа, то за последние недели успели выиграть и у «Хьюстон Динамо» на выезде, и у «Нью-Йорк Сити» дома. Впрочем, все равно с 14 очками после 20 сыгранных матчей подопечные Донаделя остаются худшими в своей конференции, причем с отрывом.

«Интер Майами»

Клуб – один из самых молодых в МЛС. И при этом достаточно амбициозных – Месси и компания, конечно, «наелись» всевозможных титулов в «Барселоне», но хотят выигрывать. Долгожданным полноценным прорывом мог стать прошлый турнир МЛС, но, показав в отрывом лучший результат в регулярном чемпионате, потом вылетели в дебютной стадии плей-офф.

В новом сезоне со своими приятелями тренирует уже Маскерано. Хавьер пока что оставляет противоречивое впечатление – не проваливается, но и не добивается ощутимых успехов. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ с ним дошли до полуфинала, но уступили «Ванкувер Уайткепс», а на клубном чемпионате мира вышли в плей-офф, но получили 0-4 от ПСЖ. Да и в МЛС нет прошлогоднего доминирования, хотя результаты неплохи.

Статистика личных встреч

Оба последних поединка были зрелищными, но в итоге их выигрывал представитель Флориды – 3:2 в мае 2024-го, 4:2 через год.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в канадцев, хотя они и ожили к лету. Согласимся и поставим на то, что тут выиграют все же амбициозные гости, но при «нулевой» форе (коэффициент – 1,72).