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  4. Монреаль – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Major League Soccer
04 июля 2025, 10:39 |
46
0

Монреаль – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Матч начнется 6 июля в 02:30 по киевскому времени

04 июля 2025, 10:39 |
46
0
Монреаль – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

6 июля на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Монреаль» встретится с «Интер Майами». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

«Монреаль»

Команда – один из немногих представителей Канады в профессиональном североамериканском первенстве. Причем он достигал успеха в национальном Чемпионшипе (5 титулов) и даже в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (выход в финал в 2015-м), но не особенно блистал в МЛС. В прошлом сезоне она закончила восьмой на Востоке – но потом уступили по пенальти уайлд-кард «Атланте».

В этом сезоне о таком уровне и мечтать не приходится. Хотя со своим статусом аутсайдера в Квебеке мириться не хотят, и если до середины июня была одна победа, то за последние недели успели выиграть и у «Хьюстон Динамо» на выезде, и у «Нью-Йорк Сити» дома. Впрочем, все равно с 14 очками после 20 сыгранных матчей подопечные Донаделя остаются худшими в своей конференции, причем с отрывом.

«Интер Майами»

Клуб – один из самых молодых в МЛС. И при этом достаточно амбициозных – Месси и компания, конечно, «наелись» всевозможных титулов в «Барселоне», но хотят выигрывать. Долгожданным полноценным прорывом мог стать прошлый турнир МЛС, но, показав в отрывом лучший результат в регулярном чемпионате, потом вылетели в дебютной стадии плей-офф.

В новом сезоне со своими приятелями тренирует уже Маскерано. Хавьер пока что оставляет противоречивое впечатление – не проваливается, но и не добивается ощутимых успехов. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ с ним дошли до полуфинала, но уступили «Ванкувер Уайткепс», а на клубном чемпионате мира вышли в плей-офф, но получили 0-4 от ПСЖ. Да и в МЛС нет прошлогоднего доминирования, хотя результаты неплохи.

Статистика личных встреч

Оба последних поединка были зрелищными, но в итоге их выигрывал представитель Флориды – 3:2 в мае 2024-го, 4:2 через год.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в канадцев, хотя они и ожили к лету. Согласимся и поставим на то, что тут выиграют все же амбициозные гости, но при «нулевой» форе (коэффициент – 1,72).

Прогноз Sport.ua
Монреаль
6 июля 2025 -
02:30
Интер Майами
Победа «Интер Майами» с форой 0 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол Клуб де Фут Монреаль Интер Майами
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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