Разошлись миром. Украинец сыграл полный матч в MLS

В матче регулярного чемпионата MLS «Сиэтл Саундерс» сыграл вничью с «Коламбус Крю» (1:1).

Встреча состоялась 7 июля на стадионе Lumen Field в Сиэтле и завершилась миром.

Гости первыми открыли счет на 27-й минуте, отличился Диего Росси. «Сиэтл» сумел отыграться еще до перерыва: на 43-й минуте забил Пол Ротрок.

За «Коламбус Крю» весь матч провел украинский защитник Евгений Чеберко.

MLS. Регулярный чемпионат

6 июля, Сиэтл

23:55. Сиэтл Саундерс – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Ротрок, 43 – Росси, 27

Видео голов и обзор матча