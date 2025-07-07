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МЛС США
Сиэтл Саундерс
07.07.2025 00:00 – FT 1 : 1
Коламбус Крю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
07 июля 2025, 04:47 | Обновлено 07 июля 2025, 05:22
90
0

Разошлись миром. Украинец сыграл полный матч в MLS

Евгений Чеберко с Коламбусом добился ничейного результата в игре с Сиэтлом

07 июля 2025, 04:47 | Обновлено 07 июля 2025, 05:22
90
0
Разошлись миром. Украинец сыграл полный матч в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В матче регулярного чемпионата MLS «Сиэтл Саундерс» сыграл вничью с «Коламбус Крю» (1:1).

Встреча состоялась 7 июля на стадионе Lumen Field в Сиэтле и завершилась миром.

Гости первыми открыли счет на 27-й минуте, отличился Диего Росси. «Сиэтл» сумел отыграться еще до перерыва: на 43-й минуте забил Пол Ротрок.

За «Коламбус Крю» весь матч провел украинский защитник Евгений Чеберко.

MLS. Регулярный чемпионат

6 июля, Сиэтл

23:55. Сиэтл Саундерс – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Ротрок, 43 – Росси, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
Калани Косса-Риенци (Сиэтл Саундерс) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Ротрок (Сиэтл Саундерс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Росси (Коламбус Крю).
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Сиэтл Саундерс Коламбус Крю Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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