Разошлись миром. Украинец сыграл полный матч в MLS
Евгений Чеберко с Коламбусом добился ничейного результата в игре с Сиэтлом
В матче регулярного чемпионата MLS «Сиэтл Саундерс» сыграл вничью с «Коламбус Крю» (1:1).
Встреча состоялась 7 июля на стадионе Lumen Field в Сиэтле и завершилась миром.
Гости первыми открыли счет на 27-й минуте, отличился Диего Росси. «Сиэтл» сумел отыграться еще до перерыва: на 43-й минуте забил Пол Ротрок.
За «Коламбус Крю» весь матч провел украинский защитник Евгений Чеберко.
MLS. Регулярный чемпионат
6 июля, Сиэтл
23:55. Сиэтл Саундерс – Коламбус Крю – 1:1
Голы: Ротрок, 43 – Росси, 27
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