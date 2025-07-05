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Major League Soccer
05 июля 2025, 16:09 | Обновлено 05 июля 2025, 16:17
11
0

Сиэтл Саундерс – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч MLS

Матч начнется 7 июля в 00:00 по киевскому времени

05 июля 2025, 16:09 | Обновлено 05 июля 2025, 16:17
11
0
Сиэтл Саундерс – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Коламбус Крю

7 июля на «Люмен Филд» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Сиэтл Саундерс» встретится с «Коламбус Крю». Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

«Сиэтл Саундерс»

Команда не относится ко старожилам североамериканского футбола. Но уже добилась ряда громких успехов. Она побеждала и в регулярном сезоне МЛС, и в плей-офф (дважды), неоднократно выигрывала Открытый кубок США, а в 2022-м - еще и Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Прошлый сезон закончили с четвертым результатом на Западе и в финале плей-офф конференции.

В итоге в июне был шанс стать участником Клубного чемпионата мира. Но на нем проиграли всем соперникам, и «Ботафого», и «Атлетико» с «ПСЖ». Впрочем, что любопытно, после вылета наконец-то смогли порадовать болельщиков хорошим результатом в виде победы: сумели оформить 2:0 с нестабильным «Остином», причем героем стал Феррейра: колумбийский нападающий сам забил "в раздевалку", а потом, в начале второго тайма, проявил себя и как ассистент.

«Коламбус Крю»

Клуб в 1996-м году и основывал МЛС. А в 2023-м году брал там свой третий кубок, побеждая в плей-офф после трехлетней паузы и в третий раз в истории. Вообще «двадцатые» начинались удачно, ведь также были выиграны Кубок чемпионов и Кубок Лиг – последний в 2024-м году, с параллельным выходом в плей-офф со второго места на Востоке. Впрочем, уже там уступили первому же противнику в матчах на вылет – «Нью-Йорк Ред Буллс», будущему финалисту розыгрыша.

Сейчас представитель Огайо демонстрирует вполне толковую игру. Особенно удались последние туры, в которых последовательно победили «Ванкувер Уайткепс», «Атланту Юнайтед» и «Филадельфию Юнион». Но все это было на своем поле, а теперь нужно начинать цикл выездов.

Статистика личных встреч

Оба последних очных поединка, и в 2021-м году, и в 2024-м, выигрывал «Саундерс».

Прогноз

Букмекерские конторы достаточно уверенно указывают на «Сиэтл» как на фаворита в этой паре. Он и правда играет дома с удобным соперником, но и тот в отличной форме - ставим на «обе забьют» (коэффициент – 1,61).

Прогноз Sport.ua
Сиэтл Саундерс
7 июля 2025 -
00:00
Коламбус Крю
Обе команды забьют 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Коламбус Крю Сиэтл Саундерс Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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